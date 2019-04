Com "coragem e protagonismo" como palavras-chave, Barroca é apresentado pelo Botafogo

(Foto: Edgard Maciel de Sá)









Vitorioso na base alvinegra, Eduardo Barroca foi apresentado nesta terça-feira como novo treinador do Botafogo. É o primeiro compromisso dele nessa função dentro do futebol profissional. E o conhecimento que tem do clube, jogadores e diretoria, obviamente, foi colocado em pauta. Mas chamou muita atenção o fato de ter repetido por várias vezes as palavras coragem e protagonismo. Com elas, disse saber da necessidade de se entregar resultados a curto prazo.





Barroca, que completa 37 anos no próximo dia 22, agradeceu ao Alvinegro por todo o crescimento que o proporcionou quando trabalhava na base e falou com muito respeito sobre Zé Ricardo, com quem tem ótima relação.





- Com muito alegria que agradeço pela oportunidade. Presidente falou muito bem. Minha relação com o Botafogo é profissional, mas toda a experiência aqui dentro me moldou. Tenho um carinho especial pelo clube. Respeito muito o Zé, temos relação estreita, nossos caminhos se cruzaram muito, temos uma relação familiar. Meu respeito pelo que ele fez no Botafogo é muito grande. Com certeza vou dar sequência a tudo de bom que ele deixou para gente





Confira outros tópicos:





Trajetória e conhecimento sobre o atual Botafogo





Desde muito novo pautei minha carreira para tentar chegar a um grande clube. Tentei pavimentar esse caminho com processo. Trabalhei em mutos clubes, fui auxiliar de grandes treinadores como Falcão, Joel Santana, Jorginho... Trabalhei em base e profissional, seleções brasileiras. Tudo para tentar chegar a esse momento o mais preparador possível. Hoje me sinto extremamente preparado.





Entendo que o Botafogo é o melhor clube para fazer essa transição. Conheço o clube, tenho boa relação, é a sintonia perfeita. Estou muito confiante de fazer um grande trabalho no Botafogo.





Preparação para a estreia no Brasileiro, contra o São Paulo





São nove treinos em dez dias até a estreia. Acho que é um momento importante. O Botafogo nas quatro primeiras rodadas do Brasileiro vai jogar três vezes no Rio. Nas nove rodadas até a Copa América, são seis jogos no Rio. Teremos algumas semanas cheias para trabalhar. Pauto muito a minha vida em cima de coragem, confiança. Sou de Del Castilho, a dez minutos andando do Nilton Santos. Com 36 anos, estou dirigindo um dos maiores clubes do pais. Sigo pautado pela coragem. O Botafogo tem que ser protagonista em qualquer competição que disputa.





Estilo de Barroca





Li muita coisa sobre essa questão do meu estilo. Meu estilo vai ser conseguir resultados a curto prazo. Sei que o Botafogo precisa de resultados imediatos. Vou pautar meu trabalho nesse primeiro momento em três partes em ordem de importância: conseguir resultados a curto prazo, que é o que o clube mais precisa; segundo: jogar um futebol que a torcida gosta e pela experiência no clube sei como é, e por último poder junto com isso desenvolver os jovens jogadores do clube para que a gente consiga aproveitá-los da melhor forma possível.





Garotos com quem trabalhou





Foi muito importante tudo o que a gente viveu no sub-20. Mas não são mais garotos, são homens, já fazem parte do elenco profissional do Botafogo. Minhas escolhas são pautadas em jogadores que vão me dar resultados a curto prazo, sejam eles mais experientes ou mais jovens.





Ano de 2018 e saída para o Corinthians





Vinha trabalhando há um tempo com essa expectativa de assumir o time, mas o Botafogo seguiu uma coerência normal e escolheu pelo Felipe Conceição (após a saída do Jair Ventura). Ali vi que tinha que me desafiar em outro nível. Tinha estabilidade, total confiança da direção e isso me trazia conforto como treinador. Tive outros convites, mas quando recebi do Corinthians entendi que era importante me desafiar para crescer profissionalmente.





Coragem em campo





Ainda não conversei com os jogadores. Evidente que tenho uma referência externa. Mas ela não se torna prática se não treinei ou conversei com os jogadores. Torcedor pode ter certeza que pauto minha vida em cima de coragem e atitude. Ninguém dentro desse clube precisa ter resultados como eu. Isso que vou irradiar com os jogadores, fazer jogo de protagonismo, onde eles sejam valorizados, e como consequência disso conseguir os resultados que nos interessam.





Jovens experimentados





Sempre falei para os jovens que disputar jogos importantes na base os credenciariam para o profissional. São transmitidos, tem torcida... Eles foram muito bem sucedidos naquele momento. Conseguiram entregar resultado e performance.





Ser considerado uma aposta lhe incomoda?





Entendo que a baixa expectativa nesse caso é uma grande oportunidade de se administrar de dentro da fora, fazer a coisa do meu jeito, como acredito, e dar uma resposta prática. Preciso na prática mobilizar os jogadores e entregar resultados. É para isso que eu estou aqui. Para melhorar a forma de jogar e ser protagonista no Brasileiro, que é onde o Botafogo tem que estar.





Já falou em reforços?





Começamos a conversar sobre reforços, mas foi tudo muito rápido. Domingo estava dirigindo o Corinthians ainda. Naturalmente vamos falar de forma mais profunda sobre todas as possibilidades. Tenho muito claro para mim que preciso entregar resultados. Tenho várias possibilidades de fazer isso. A escolha que farei é responsabilidade minha. Cada treinador tem uma linha, fará sua escolha e arcará com as responsabilidades.





Tem referências em sua profissão?





Existem treinadores que admiro pelo futebol apresentado, como gerenciam crises, como gerenciam o grupo. Acho que o futebol brasileiro tem várias referências, trabalhei com muitos deles, foi muito importante para mim. Isso me deu bagagem e espero poder retribuir, colocando em prática.





Comissão técnica





A comissão técnica já está montada. Alfredo Montesso é o auxiliar, muito experiente. Anderson Gomes na preparação física, veio do Corinthians comigo. Demais membros já estavam no clube.





Globo Esporte