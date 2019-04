Com gols de Cristiano Ronaldo e David Neres, Ajax e Juventus empatam em Amsterdã

O Ajax fez jus ao seu DNA ofensivo e foi para cima da Juventus na tarde desta quarta-feira, no jogo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões. Jogando em casa, na Arena Johan Cruijff, em Amsterdã, os holandeses colocaram Szczesny para trabalhar e tiveram um bocado de chances - foram 15 finalizações, seis delas na direção do gol. Mas a Velha Senhora, experiente, teve sucesso em segurar o ímpeto do adversário e foi quem, inclusive, abriu o placar com gol de Cristiano Ronaldo. David Neres fez 1 a 1 com 30 segundos do segundo tempo, mas são os italianos que voltam para Turim com um bom resultado na bagagem.





Até os 30 minutos de jogo, mais ou menos, Cristiano Ronaldo mal havia tocado na bola. Recentemente recuperado de lesão, e diante de uma pressão danada do Ajax, o gajo era pouco acionado. A partir dali, passou a receber mais a bola, participou de algumas construções, mas nada demais. Aos 44, no entanto, ele abriu em Cancelo na direita, correu para a área e recebeu de volta para estufar as redes de Onana naquela que foi sua ÚNICA chance no jogo todo. É um artilheiro na essência da palavra.





Esse foi o 25º gol de Cristiano Ronaldo na temporada inteira, o quinto só na Liga dos Campeões. Mas o que mais impressiona é a quantidade de vezes que o gajo balançou as redes na carreira em partidas de mata-mata da Liga dos Campeões. Com o desta quarta-feira, foram 41 gols. Lionel Messi é quem vem atrás do português nessa lista, com 16.





David Neres fez uma grande partida nesta quarta-feira. Demorou um pouco para aparecer no jogo, é verdade. Mas quando o fez, infernizou a defesa da Juventus, principalmente com investidas pelo lado esquerdo. Foi por lá que ele, aos 30 segundos do segundo tempo, entortou Cancelo e bateu de perna direita no cantinho de Szczesny. Seu 12º gol na temporada, o terceiro na Liga dos Campeões.





