Com Maracanã sob gestão de Fla e Flu, Vasco só vai jogar em São Januário, diz Campello na CBF

(Foto: Thiago Benevenutte)









O presidente do Vasco, Alexandre Campello, disse que o time não atua mais no Maracanã quando tiver mando de campo. O dirigente vascaíno voltou a expressar descontentamento com a cessão do antigo Maior do Mundo à dupla Fla-Flu, pelo governo do estado. A gestão dos rivais começa no próximo dia 19 e terá validade de 180 dias até a nova concessão.





- Acho indevido dar ao Flamengo e ao Fluminense a gestão do Maracanã. É um aparelho do povo, deveria ser colocado em prol do futebol e atendendo a todos os clubes do Rio. Achamos muito estranho como isso aconteceu e vamos contestar na Justiça. Sendo mantida essa decisão, o Vasco mandará todos os seus jogos em São Januário - avisou Campello, na chegada à CBF para a posse de Rogério Caboclo.





Sobre a primeira final do Campeonato Carioca, marcada para este domingo (14), às 16h, Campello disse que aguarda a resposta da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro. O mando de campo da primeira partida da finalíssima contra o Flamengo é vascaíno.





- O Vasco indicou o Nilton Santos como seu campo, uma vez que o jogo é de mando do Vasco. Entendo que é só uma questão burocrática. Tanto o Maracanã quanto o Nilton Santos estão habilitados para serem palco da final. A própria Federação havia declarado que se a final fosse entre Vasco e Fluminense o jogo não seria no Maracanã. Não vejo impedimento nenhum para o jogo acontecer no Nilton Santos - disse o presidente do Vasco.





