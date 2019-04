Com a marca do RB Brasil, protótipo do uniforme do Bragantino para Série B é revelado

(Foto: Eberson Martins)









O protótipo do uniforme que o Bragantino usará no Campeonato Brasileiro da Série B foi revelado nesta terça-feira, 16. A principal novidade é a marca Red Bull estampada na posição onde fica o patrocínio master. A empresa é dona do RB Brasil, que tem um acordo de fusão com o Massa Bruta e será o responsável por administrar o futebol do clube de Bragança Paulista. Além disso, o material esportivo do Bragantino passa a ser a Nike, que já confeccionava o uniforme do RB Brasil.





O uniforme ainda não foi apresentado oficialmente pelos clubes. As imagens são do repórter da rádio 102 FM de Bragança Paulista, Éberson Martins. O GloboEsporte.com apurou que o uniforme será praticamente esse das imagens. Existe a possibilidade de alguns detalhes, como algo nas mangas, serem alterados.





Os dirigentes do RB Brasil e do Bragantino se encontraram nesta terça-feira para uma reunião. Os clubes estão afinando os detalhes desta fusão e realizarão um evento no início da próxima semana para divulgar oficialmente o acordo e apresentar o uniforme.





O RB Brasil conquistou na última segunda-feira, 15, o título do Troféu do Interior. O time se despede de Campinas sem criar raízes na cidade e sem bons resultados no cenário nacional.





O Bragantino estreia no Campeonato Brasileiro da Série B no próximo dia 26, contra o Brasil de Pelotas, fora de casa. O Massa Bruta disputará a competição com o elenco e a comissão técnica do RB Brasil. Apenas quatro jogadores do Bragantino no Campeonato Paulista seguem no time para a Série B (Alex Alves, Vitinho, Wesley e Matheus Peixoto).





Globo Esporte