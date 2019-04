Comercial vence Desportivo e sai na frente por vaga na série A3 do Paulista

(Foto: Rafael Alves/Divulgação/Comercial F.C.)

O Comercial venceu o Desportivo Brasil por 1 a 0 no Estádio Palma Travassos neste sábado (6) pela série A3 do Campeonato Paulista. As duas equipes buscam uma vaga na semifinal da competição. A partida da volta acontece no próximo sábado, em Porto Feliz.





O jogo contou com diversos momentos de um lado para o outro. Jogando em casa, o Comercial saiu mais para o ataque, mas sofreu com os contragolpes do time visitante. Caio Vieira mais uma vez se mostrou peça importante do ataque comercialino, mas o gol insistia em não sair.





Na segunda etapa, o Desportivo se segurou mais, o que foi um problema para a arbitragem, que precisou se impor para que o jogo não ficasse devagar. O Comercial continuava tentando, mas esbarrava na defesa adversária e na má pontaria.





No entanto, Leonai, que vem se destacando no elenco alvinegro, acertou um belo chute da meia lua aos 37 minutos e abriu o placar para o Leão. O Desportivo ainda teve um jogador expulso, mas o placar final ficou mesmo em 1 a 0.





O jogo da volta acontece no próximo sábado, às 15h, em Porto Feliz. Um empate classifica o Bafo para a próxima fase.