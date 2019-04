Cuca antecipa chegada ao São Paulo e comandará treino desta segunda

O técnico Cuca antecipou sua chegada ao São Paulo. Antes programado para 2 de abril, terça-feira, o retorno do treinador aconteceu nesta segunda. Ele já está no CT da Barra Funda e, inclusive, comandará o primeiro dia de preparação para o jogo de volta da semifinal do Paulista contra o Palmeiras.





O treinamento desta segunda-feira seria o último de Vagner Mancini à frente da equipe. Com o retorno de Cuca ao clube, o profissional voltará a exercer a função de coordenador técnico. No próximo domingo, no Allianz Parque, o Tricolor já contará com o novo treinador à beira do campo.





Apresentado oficialmente há mais de um mês, mas longe dos gramados por recomendação médica, Cuca vem trabalhando nos bastidores e mantendo contato frequente com o técnico interino Vagner Mancini. Seu auxiliar, Daniel Cerqueira, já está integrado à comissão e trabalha normalmente.





Após empatar em 0 a 0 com o Palmeiras no jogo de ida, no Morumbi, o São Paulo precisa de uma vitória simples para avançar à grande final do Campeonato Paulista, algo que não acontece desde 2003, quando perdeu o título para o Corinthians. Em caso de um novo empate, a vaga será decidida nos pênaltis.





