Cuesta renova com o Inter até 2021

(Foto: Ricardo Duarte/Internacional)









O destaque do zagueiro Víctor Cuesta no sistema defensivo colorado rendeu-lhe a ampliação do contrato com o Inter. Para se proteger de qualquer investida pelo jogador, o clube renovou a permanência dele no Beira-Rio até o fim de 2021.





- Renovou por três anos, então está muito feliz aqui - disse o pai de Cuesta, que leva o mesmo nome.





O defensor ficou fora da primeira partida da semifinal do Gauchão, quando os reservas venceram o Caxias por 2 a 1, no último domingo. Foi poupado – assim como a maioria dos titulares – para o jogo de quarta-feira, contra o River Plate, pela terceira rodada da Libertadores.





Prestes a completar 100 compromissos com a camisa vermelha, o jogador de 30 anos foi contratado em 2017 pelo Colorado e tem seis gols marcados. Na temporada, são 11 jogos disputados, entre Gauchão e Libertadores.





O Inter treina ainda na terça-feira antes de iniciar a concentração para a partida contra o River Plate, pela terceira rodada da Libertadores. O duelo ocorre às 19h15 de quarta, no Beira-Rio. Uma vitória praticamente garante a classificação colorada para as oitavas de final.





Globo Esporte