Diretoria do Vasco terá 30 dias para fornecer informações ao Conselho Fiscal

A diretoria administrativa do Vasco terá mais 30 dias para apresentar documentos considerados necessários ao Conselho Fiscal do clube. Esta foi a decisão do Conselho Deliberativo, que se reuniu nesta segunda-feira para ouvir denúncias de falta de transparência contra o presidente Alexandre Campello.





Ficou decidido também que o Conselho de Beneméritos fará a mediação entre a diretoria e o Conselho Fiscal, responsável pelas acusações de que os dirigentes não estavam entregando os documentos para a fiscalização do exercício financeiro. Também houve denúncia de gestão temerária.





Antes da reunião, Campello enviou aos conselheiros uma carta em que dava detalhes do balanço financeiro de 2018 - a ser publicado nesta terça-feira. Em anexo, diversas demonstrações do exercício financeiro. Foi uma forma de responder às acusações ao presidente.





Havia a expectativa de criação de uma comissão para apurar as denúncias, mas a ideia não foi à frente. Também foi discutida a formação de uma equipe para mediar as relações entre a diretoria e o Conselho Fiscal, devido à dificuldade de entendimento entre os órgãos, mas acabou se decidindo pelo Conselho de Beneméritos como responsável pelo papel.





Globo Esporte