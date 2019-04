Dorival Júnior ganha força em São Januário, mas alto salário pode atrapalhar a volta do treinador

(Foto: Jorge Rodrigues / Eleven / Estadão Conteúdo)









Desde ontem após a demissão de Alberto Valentim, o Vasco se movimenta para anunciar o mais rápido possível um substituto e o nome de Dorival Júnior ganhou força em São Januário. Ex-técnico do clube, ele se encaixa no perfil revelado pelo presidente Alexandre Campello na noite deste domingo, no Maracanã. O grande problema é o alto salário que vem recebendo ultimamente.





Dorival é o segundo mais votado na enquete do GloboEsporte.com para saber da preferência dos vascaínos. Ele perde para Vanderlei Luxemburgo. Confira e vote abaixo:





Quem deve ser o novo técnico do Vasco?





A negociação do futuro treinador passará diretamente pelo presidente Alexandre Campello. Outro nome que surge é o de Enderson Moreira, que estava no Bahia e foi demitido no fim de março, depois de perder para o Sampaio Corrêa na Copa do Nordeste. Nome na manga da diretoria caso as conversas com Dorival não avancem, ele ainda não foi procurado pelo Vasco, que tem o tempo de contrato e salário como principais obstáculo.





Além dos dois, outras opções aparecem no mercado como: Jair Ventura, Lisca, Marcelo Oliveira e Luxemburgo. Marcos Valadares, vice campeão da Copa São Paulo deste ano e atual técnico da sub-20, vai comandar a equipe na partida da próxima quarta-feira, contra o Santos, pela Copa do Brasil.





Globo Esporte