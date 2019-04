Durant comanda, Curry sela vitória no minuto final, e Warriors largam na frente dos Rockets

(Foto: Kyle Terada / USA Today)









Tropeços, lesões, cansaço. O panorama não era dos mais favoráveis aos Warriors para a abertura da aguardada série pelas semifinais do Oeste, contra os Rockets, neste domingo. Ainda assim, falou mais alto o talento dos astros Kevin Durant e Stephen Curry. A dupla fez a diferença para o Golden State na reta final, garantindo o triunfo em casa sobre o Houston de James Harden: 104 a 100.





Como esperado, a partida foi tensa, pegada, repleta de polêmicas. Os Rockets fizeram frente aos atuais bicampeões, mas o Barba e Chris Paul - expulso no último lance do jogo - não conseguiram evitar o revés.





Os dois times voltam a se encontrar já nesta terça-feira, na segunda partida da série, novamente em Oakland. Quem vencer quatro jogos primeiro avança à decisão da Conferência.





Não foi uma atuação espetacular do Golden State. Cometendo muitos erros, os donos da casa tiveram 20 desperdícios de bola e foram pressionados pelos Rockets. Mas ajuda ter Kevin Durant e Stephen Curry no elenco.





Cestinha dos playoffs até aqui, KD teve mais uma atuação monstruosa ofensivamente. Foram 35 pontos, carregando a produção do Golden State todo o jogo.





Dúvida por conta de torção no tornozelo, Curry entrou em quadra e também teve papel fundamental. Explorado na defesa pelo Houston, sofreu com problema de faltas e passou boa parte do último quarto no banco. Voltou a tempo de selar a vitória com cesta de três e lance livre no minuto final.





Tensão na reta final





Com o quarto encontro em playoffs nos últimos cinco anos, a rivalidade está aflorada entre Warriors e Rockets, o que ficou explícito no clima quente do início ao fim. Faltas duras e reclamações dos dois lados aumentaram a pressão sobre a arbitragem.





Como ginásio de pé, Golden State entrou no último minuto com cinco de vantagem (100-95). James Harden conseguiu infiltração, fez a bandeja e ainda sofreu falta. A diferença caiu para dois com o lance de três pontos do Barba (100-98).





Curry colocou a diferença novamente em cinco com bola de três a 28 segundos do encerramento, mas James Harden manteve o Houston vivo com enterrada na sequência. Um erro de Kevin Durant deu a chance aos visitantes de forçarem a prorrogação.





Harden foi para o arremesso de três que poderia empatar o placar com nove segundos no relógio. A bola ficou no aro, mas os Rockets reclamaram bastante de falta de Draymond Green. Em seguida, Chris Paul se irritou com a arbitragem na disputa pelo rebote e acabou expulso.





A dolorosa eliminação para os Warriors no Jogo 7 da final do Oeste em 2018 ficou marcada pela impressionante sequência de 27 chutes de três errados do Houston. Aparentemente, o time não mudará a estratégia de apostar na longa distância este ano.





Na partida deste domingo, 47 dos 74 arremessos dos Rockets foram para três pontos (63%). Apesar das 14 bolas convertidas, foram 33 erros: aproveitamento de apenas 29,8%. Harden foi o que mais arriscou e o que mais perdeu, com quatro chutes convertidos em 16 tentados.





Um ponto positivo na atuação dos Rockets foi o brasileiro Nenê. Pouco utilizado na primeira rodada dos playoffs, contra o Utah Jazz, o brasileiro foi acionado cedo neste domingo e correspondeu. Foram oito pontos em 13 minutos de quadra. Com Nenê no jogo, Houston anotou sete pontos a mais que os Warriors - segunda melhor marca no time.





O jogo





Como era de se esperar, o jogo começou nervoso, com erros dos dois lados. Ainda assim, o plano dos Warriors foi mais eficiente. Com Iguodala titular e Green fazendo de tudo, os donos da casa movimentaram bem a bola, dominaram o garrafão e abriram 16-9.





Do outro lado, a bola de três não funcionou para o Houston, que converteu apenas uma de 14 tentativas de longa distância no primeiro período. O brasileiro Nenê entrou cedo e teve bons minutos, ajudando Houston a equilibrar o placar (18-19). Foi então que Curry e Durant esquentaram e Golden State fechou a parcial em 28-19.





Correndo muito no ataque, os Warriors cuidaram pouco da bola. Os 13 desperdícios no primeiro tempo custaram caro. Houston cresceu quando as bolas de três começaram a cair - foram oito apenas no segundo período. Chris Paul também entrou no jogo e, com boa arrancada, os Rockets levaram o jogo empatado para o intervalo: 53-53.





O terceiro quarto começou com quatro pontos seguidos do Houston. Um lindo toco de Durant em Harden colocou os Warriors de volta no jogo. Apesar de retomar a liderança na sequência, os turnovers continuaram atrapalhando o time da casa, que não conseguiu deslanchar.





A partida ficou truncada, com muitas faltas e reclamação de sobra com a arbitragem - pior para o Houston, que levou duas técnicas na parcial. Com 15 pontos apenas no terceiro período, Kevin Durant colocou Golden State em vantagem: 83-76.





Eric Gordon e Chris Paul apareceram no início do último período e a diferença voltou para apenas quatro pontos (87-83). A oito minutos do encerramento, Curry cometeu a quinta falta e precisou ir para o banco. Golden State também ficou carregado com cinco faltas coletivas.





Houston se aproveitou e coube ao brasileiro Nenê empatar o placar em 89-89 a seis minutos do fim. Apesar da pressão dos visitantes, Golden State sustentou a liderança e chegou aos últimos três minutos com dois de frente (96-94).





Com o ginásio de pé e Curry de volta, a defesa do Golden State forçou erros decisivos do Houston, Green pegou dois rebotes ofensivos e os Warriors seguiram na frente. Steph selvou a vitória no último minuto. Primeiro, com cesta de três em cima de Nenê. Depois, converteu lance livre de falta técnica contra Chris Paul. Fim de jogo, 104 a 100 para Golden State.





Golden State Warriors 1 x 0 Houston Rockets





Jogo 1 - 28/04 - Warriors 104 x 100 Rockets

Jogo 2 - 30/04 - Warriors x Rockets (23h30) - ESPN

Jogo 3 - 04/05 - Rockets x Warriors (21h30) - ESPN

Jogo 4 - 06/05 - Rockets Warriors (22h30)

Jogo 5 - 08/05 - Warriors x Rockets *se necessário

Jogo 6 - 10/05 - Rockets x Warriors *se necessário

Jogo 7 - 12/05 - Warriors x Rockets *se necessário





