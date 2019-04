Em nota, Tiago Nunes nega ter sido oferecido ao Atlético-MG e diz que foi procurado

(Foto: Albari Rosa/Gazeta do Povo)









O técnico Tiago Nunes falou pela primeira vez depois de recusar uma proposta do Atlético-MG. Após acertar a sua permanência no Athletico, o treinador se viu em meio à troca de farpas entre o presidente Mario Celso Petraglia, do Furacão, e o Galo.





Por meio de nota oficial (veja abaixo), o técnico afirmou que não foi oferecido ao clube mineiro, mas sim procurado, diferente do que afirmou o Galo na sexta-feira. O Atlético-MG usou as redes sociais para rebater as acusações feitas por Petraglia, que chamou de "antiética" a investida feita pelos mineiros na tentativa de contratar Tiago Nunes, após a demissão de Levir Culpi. Segundo o Galo, Nunes foi oferecido ao clube por seu empresário, em uma tentativa para receber aumento salarial.





Antes, Petraglia havia criticado a forma como a negociação foi conduzida pelo Galo. Segundo ele, o presidente do Atlético-MG, Sérgio Sette Câmara, seu vice-presidente, Lásaro Cândido, e o diretor de futebol, Rui Costa, fizeram a proposta para Tiago Nunes por telefone. O último, em especial, foi chamado pelo dirigente do Furacão de "traíra". Costa trabalhou no Athletico em 2018 e foi demitido em dezembro.





Tiago Nunes explicou que recebeu o contato e a proposta oficial do Atlético-MG, assim como seu representante, "de maneira honesta", e depois teve uma reunião com Petraglia para analisar a investida. Ele também agradeceu a procura dos mineiros.





Leia, abaixo, a nota na íntegra:





Desde o princípio da minha carreira como profissional, sempre mantive uma postura íntegra e séria nas relações com os clubes por onde passei. Já comandei 22 equipes do futebol brasileiro das mais diferentes culturas e metodologias. No Athletico, encontrei um lugar para colocar minhas ideias sobre futebol em prática em sua totalidade e fomos extremamente felizes durante a temporada de 2018. Junto da minha comissão técnica, funcionários e jogadores, tivemos um ano mágico para o Clube. Tudo isso conquistado com muita confiança e seriedade.





Confio muito que as relações humanas transparentes não deixam dúvidas sobre os nossos atos e sobre a forma com que conduzimos nossa trajetória. O contato e, posteriormente, proposta oficial formalizada pelo Atlético Mineiro foi recebida por mim e meu representante de maneira honesta. Cumprimos tudo dentro do correto para que os diretores do Athletico tomassem conhecimento e pudessem analisar a oferta. Em conversa com o Presidente do Conselho Deliberativo do Athletico, Mario Celso Petraglia, decidimos pela minha permanência na instituição que me acolheu tão bem e deu condições para exercer minha função da melhor maneira.





Agradeço a lembrança dos profissionais que trabalham na equipe mineira pela proposta e maneira como me trataram nestes últimos dois dias em que mantivemos contato. Sigo meu trabalho com a consciência tranquila e a certeza de que caminhamos na trilha certa para alcançar os objetivos traçados para a temporada.





Saudações,





Tiago Retzlaff Nunes





Globo Esporte