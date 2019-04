Em ofício, Corinthians avisa que não jogará a primeira final se ônibus for alvejado no Morumbi

(Foto: Bruno Cassucci)









O Corinthians decidiu que não entrará em campo se o ônibus da delegação for alvejado por torcedores do São Paulo na chegada ao Morumbi para a primeira final do Campeonato Paulista, marcada para domingo, às 16h.





O departamento jurídico do Timão enviou um ofício à Polícia Militar, ao promotor Paulo de Castilho, à Federação Paulista de Futebol e ao próprio São Paulo alertando que não vai tolerar incidentes na aproximação ao estádio. A informação é do site "Meu Timão".





No ano passado, o ônibus do Corinthians foi alvo de vandalismo assim que o veículo fez a aproximação para entrar no estádio, pelo portão 1, local de grande concentração de torcedores do São Paulo. Um dos vidros do veículo ficou danificado. Ninguém se feriu.





O Timão também enfrentou problemas no acesso ao Morumbi antes de clássicos contra o São Paulo em 2017 e 2013.





O São Paulo ainda não se manifestou sobre a decisão do rival.





Depois da primeira final, os clubes voltam a se enfrentar no dia 21 de abril, também às 16h, na Arena Corinthians, em Itaquera.





