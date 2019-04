Em reencontro após duelo épico, City bate Tottenham e reassume liderança do Inglês

Três dias depois do épico duelo pelas quartas de final da Liga dos Campeões, Manchester City e Tottenham se reencontraram neste sábado, pela 35ª rodada do Campeonato Inglês. Em um duelo não tão frenético quanto o anterior, a equipe de Guardiola venceu novamente, por 1 a 0, com gol de Foden. E, se na quarta-feira o triunfo não foi comemorado por não ter rendido a vaga na semi da Champions, desta vez o resultado garantiu a liderança da Premier League.





O City segue na briga cabeça a cabeça com o Liverpool pelo título. Com a 10ª vitória seguida, chegou a 86 pontos e superou mais uma vez os Reds, que podem retomar a liderança neste domingo, contra o Cardiff. Já o Tottenham se enrolou ainda mais na briga por uma vaga na Liga dos Campeões da próxima temporada. Estacionado nos 67 pontos, o time de Mauricio Pochettino pode ser superado por Arsenal (66) e Chelsea (66) nesta rodada e ainda pode ver o Manchester United (64) empatar em pontos. Confira a classificação atualizada.





Surpresa na escalação de Guardiola, o jovem Phil Foden, de apenas 18 anos, foi o autor do gol da vitória. Bernardo Silva fez bela jogada pelo lado direito e levantou na área para Agüero. O argentino escorou para a chegada do jovem meia, que cabeceou para o fundo das redes. Foi o primeiro gol de Foden no Campeonato Inglês, fazendo dele o terceiro jogador mais jovem a marcar pelo clube na história da liga.





Até pela proximidade entre as duas partidas, o duelo deste sábado não foi tão intenso quanto ao da última quarta. Apesar de o Tottenham ser o primeiro a levar perigo, foi o City quem tomou a iniciativa da partida e marcou logo aos quatro minutos. Mesmo com a vantagem, o time da casa seguiu pressionando, com destaque para Bernardo Silva e Agüero. Os Spurs levavam perigo sempre que iam ao ataque, principalmente com Son e Lucas, mas Ederson fazia boas defeas. A partida caiu de ritmo no segundo tempo, e as chances diminuíram. A melhor delas foi com Sterling, parada em defesa milagrosa de Gazzaniga. O Tottenham tentou uma pressão no fim, mas não conseguiu chegar ao empate.





Os goleiros estiveram em grande dia neste sábado. Ederson fez diversas defesas importantes e evitou o empate. Em uma delas, saiu nos pés de Son. Em outro lance, parou duas vezes Lucas em sequência. Já Gazzaniga operou um milagre com os pés em chute de Sterling na pequena área no segundo tempo e impediu que o City ampliasse o marcador.





Mas nem tudo foi motivo de comemoração para os Citizens. Kevin de Bruyne precisou ser substituído ainda no primeiro tempo com uma lesão muscular. O belga deixou o gramado com semblante de abatimento e preocupa os torcedores e o técnico Guardiola para a reta final da temporada.





O City será campeão se vencer seus quatro compromissos restantes, o mais importante deles na quarta-feira, no clássico contra o Manchester United, às 16h (de Brasília), no Old Trafford. Os Spurs voltam a campo na terça, contra o Brighton, também em jogo adiado.





Eleito o melhor do jogo, Bernardo Silva entregou o prêmio a Foden durante a entrevista. O gol do jovem inglês foi determinante para manter o City sonhando com o título.





Globo Esporte