Equipe de ciclismo de Ribeirão participa da 76ª edição da Volta Ciclística do Uruguai

A equipe de ciclismo de Ribeirão Preto embarca para mais um desafio internacional. Entre os dias 12 e 21 de abril, a equipe participará da 76ª edição da Volta do Uruguai. Ao todo, os ciclistas devem percorrer um trajeto de aproximadamente 1500 quilômetros durante os dez dias de prova.





A equipe contará com seis atletas: Alessandro Guimarães, Rafael Andriato, Cristian Egídio, Mauricio Knapp, Jeovane Oliveira e Vitor Teixeira, além do técnico Marcelo Donnabella. A prova é importante para somar pontos no ranking mundial e, consequentemente, brigar pelas vagas que classificarão para as olimpíadas de Tóquio 2020.





“Hoje no Brasil não temos nenhuma prova internacional UCI, nível 2.2 como a volta do Uruguai, a única prova no Brasil que vale pontos para o ranking mundial é o campeonato brasileiro de estrada, então é muito importante participarmos de competições internacionais, principalmente este ano que vale vaga para as olimpíadas de Tóquio”, disse o atleta Rafael Andriato.





O técnico Donnabella está otimista com a prova, principalmente com a preparação e a experiência de cada ciclista.





“Nosso plantel é bastante qualificado, versátil. Acredito que podemos ter um desempenho bom nas provas. Nossa preparação foi bastante intensa, com competições, o que é a melhor maneira de se preparar para uma prova de alto nível. É importante render bem, porque conta pontos para o ciclo olímpico”, afirmou.





Etapas da Volta do Uruguai:





1ª – Ciudad del Plata – Colonia – 155,6 km





2ª – Colonia – Mercedes – 183,1 km





3ª – Fray Bentos – Paysandu – 150,1 km





4ª – Colonia Itapebi – Artigas – 149 km





5ª – Artigas – Tacuarembó – 194,8 km





6ª – Melo – CRI – 33,6 km





7ª Treinta y Tres – Rocha – 199,3 km





8ª La Paloma – Rocha – Pinápolis – 199,3 km





9ª – San Jacinto – Durazno – 180,5





10ª – Trinidad – Montevideo – 193,8 km