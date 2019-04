Equipe de Ribeirão Preto fica em quinto lugar em Volta Ciclística do Uruguai

A equipe de ciclismo de Ribeirão Preto terminou no quinto lugar na 76ª Volta Ciclística do Uruguai, que se encerrou no último domingo (21). O ciclista Cristian Egídio terminou a competição na segunda colocação geral. O grande vencedor foi o colombiano Walter Vargas, do Team Medellín, que também faturou o título por equipes.





Após a conquista, Egídio comentou sobre a competição:





“O resultado aqui na Volta do Uruguai foi um trabalho em equipe excepcional que nós fizemos durante as etapas. Mas, gostaria de ressaltar que para obter esse bom resultado, ter participado das provas na Argentina e Chile nos deu uma base boa para chegar bem aqui. Aqui na volta do Uruguai tivemos na sexta etapa uma prova de contrarrelógio, que foi a etapa rainha da volta. Eu consegui me poupar durante as primeiras cinco etapas com o apoio e ajuda de toda a equipe e consegui um excelente resultado lá. A partir daí, administramos a segunda colocação e tentamos buscar o primeiro lugar, mas a equipe colombiana é muito forte, mas estou muito feliz, nosso resultado foi excelente”, afirmou.





O técnico do time ribeirão-pretano, Marcelo Donnabella, comentou que a estratégia adotada foi diferente das competições internacionais anteriores.





“Foram dez dias de provas. Aqui no Uruguai é sempre muito difícil, as condições climáticas às vezes agem a favor, outras vezes não. Nossa equipe estava bem preparada, tivemos um acidente e perdemos um atleta, posteriormente perdemos mais um e ficamos com apenas quatro atletas na disputa. Dali pra frente nós protegemos o Cristian, viemos conscientes de que ele precisava brigar na geral, porque ele tinha condição de ganhar. Todo ano nós normalmente brigávamos por etapas, mas esse ano nós pensamos diferente, o Cristian conseguiu se guardar e no contrarrelógio fez segundo lugar, perdendo apenas para o atual campeão pan-americano. Nós ganhamos de muita gente importante. Usamos a cabeça, mantivemos a calma e o resultado apareceu”, disse.





Agora parte da equipe focará na seleção brasileira e no Pan-Americano que acontece no México, no início de maio. Além de Donnabella, que é técnico do Brasil, três ciclistas de Ribeirão foram convocados: Alessandro Guimarães, Rodrigo Nascimento e Cristian Egídio.