Estádio Santa Cruz deve ter área liberada para futebol em 18 de maio

O Estádio Santa Cruz deve ser totalmente liberado para futebol na quarta rodada da série B do Campeonato Brasileiro, em 18 de maio. Esta é a palavra do presidente do Conselho Deliberativo da Botafogo S/A, Adalberto Baptista. Transformado em arena multiuso, o Santa deve ser totalmente utilizado na partida do Botafogo contra o Vila Nova-GO.





A estreia em casa no Brasileiro acontece no dia 27 de abril, e o Santão estará liberado para 18 mil torcedores, com a nova área ainda interditada.





“Essa área tem ainda um andar com toda uma área de segurança que precisa ser feita, para não ter nenhum risco, nenhum problema. Estamos prevendo ter o estádio 100% inaugurado no dia 18 de maio, contra o Vila Nova, mas não queremos criar expectativas, se não puder ser dia 18, faremos na semana seguinte. É uma estimativa. Já avisamos FPF (Federação Paulista de Futebol) e CBF (Confederação Brasileira de Futebol)”, disse Baptista em entrevista ao Globo Esporte.





Este prazo já foi adiado quatro vezes pela diretoria. Antes programado para a estreia do Paulistão, o prazer passou para 24 de fevereiro, depois para meados de março e agora com previsão para maio. O setor será inaugurado com um show cover do Abba nesta sexta-feira (19).





Segundo Baptista, o projeto inicial sofreu alterações e por isso a obra atrasou. Foi necessário negociar com o Banco Axial, detentor de um terreno ao lado do estádio, para que a reforma prosseguisse.





“O terreno de trás do estádio tinha sido cedido numa equalização de dívida com o Banco Axial e só conseguimos locá-lo no final do ano passado. Com a locação desse terreno, ampliamos a fachada da arena, a área de estacionamento, teremos food trucks e uma área externa de eventos. Esse foi o maior impacto. Isso tudo gera mais necessidade de banheiros, de infraestrutura”, concluiu Baptista.