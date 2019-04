Everton encerra invencibilidade do Arsenal graças a veterano que não marcava há dois anos

O Everton chegou neste domingo a sua terceira vitória seguida e sem sofrer gols no Campeonato Inglês. A vítima da vez foi o Arsenal que caiu por 1 a 0 no estádio Goodison Park. E o gol do triunfo caseiro do time de Liverpool foi anotado pelo zagueiro Phil Jagielka, que não balançava as redes pela Premier League há dois anos.





Além disso, o veterano defensor se tornou o jogador mais velho a marcar na atual temporada da Premier League (36 anos e 233 dias). E o lado curioso de tudo isso: Jagielka só jogou porque o titular Keane, zagueiro da seleção inglesa inclusive, sentiu uma lesão durante o aquecimento!





O revés na Terra dos Beatles acabou com a invencibilidade de seis partidas dos Arsenal, que agora estaciona nos 63 pontos (quarto lugar). Os Gunners podem ser ultrapassados pelo Chelsea, que encerra a 33ª rodada do Campeonato Inglês nesta segunda diante do West Ham.





Já o Everton, que teve em campo neste domingo os brasileiros Richarlison e Bernard, soma 46 pontos e ocupa o nono lugar na tabela.





Globo Esporte