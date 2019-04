Ex-treinador do CRB dispara contra diretoria após nota oficial sobre sua demissão

(Foto: Ailton Cruz/Gazeta de Alagoas)





O agora ex-treinador do CRB Roberto Fernandes criticou a diretoria do clube após a divulgação da nota oficial da diretoria informando sobre sua demissão. Nesse domingo (8), o time alagoano foi eliminado nos pênaltis pelo Santa Cruz nas quartas de final da Copa do Nordeste.





Fernandes não gostou do tom adotado pela diretoria na nota oficial. O treinador utilizou seu Instagram para explicar sua saída. Segundo ele, o presidente do CRB, Marcos Barbosa, chegou a dizer que o clube estava sem comando.





“Venho por meio desta esclarecer meu desligamento do CRB neste fim de semana. Após o jogo contra o Santa Cruz, recebi ainda no vestiário uma mensagem do presidente do clube me responsabilizando pela eliminação e postura da equipe dentro de campo e (afirmando) que faltou comando de minha parte. Após receber esta informação, argumentei que, diante disso, não poderia ser mais útil ao clube (treinador sem comando, não é treinador) e recebi de retorno um “ok” do mandatário da instituição”, disse na publicação.





“Logo após comuniquei ao Rodrigo (diretor) e aos líderes do grupo de atletas, do fato ocorrido e da minha decisão, onde de forma digna, assumiram a responsabilidade do resultado, mas não havia mais clima de seguir...”





Roberto Fernandes ficou sete meses no comando do CRB. Ajudou a equipe a escapar do rebaixamento na série B do Campeonato Brasileiro e buscava a equipe ideal no campeonato estadual deste ano. Comando o clube em 32 jogos, sendo 13 vitórias, 15 empates e quatro derrotas.





Na noite desse domingo, o CRB divulgou uma nota oficial anunciando a saída de Fernandes e, posteriormente, a chegada de Marcelo Chamusca. Diferentemente do que foi dito pelo ex-técnico, a diretoria informou que Fernandes já estava decidido a sair do clube após a partida contra o Santa Cruz e que o time não queria “pessoas insatisfeitas e sem vontade da se doar ao máximo”.





Confira a nota oficial:





Terminou neste domingo a passagem do técnico Roberto Fernandes no CRB. Para a surpresa da diretoria, o treinador reuniu os atletas início da tarde de hoje e comunicou para eles o seu desligamento do clube.





Em nenhum momento era intenção da diretoria do CRB efetuar uma troca no comando técnico do clube. Ao que tudo indica, a decisão de deixar o clube pode ter sido tomada até antes do jogo, já que Roberto Fernandes optou em ir para Recife em seu carro particular, mesmo sabendo que teria uma viagem para Bahia na segunda-feira e que o clube iria de avião. Ao que parece, já não era sua intenção ir para Salvador em caso de um mau resultado contra o Santa Cruz.





Comunicar aos atletas antes da diretoria foi um fato que mostrou uma atitude não condizente ao que o CRB espera de um comandante técnico, já que ter profissionais comprometidos com o clube é o mínimo que podemos esperar e não alguém que se prepara com antecedência para entregar o cargo. Foi uma atitude extremamente deselegante com todos no clube, principalmente nesta reta final de estadual e decisiva da Copa do Brasil.





Não queremos no clube pessoas insatisfeitas e sem vontade da se doar ao máximo. Estamos em nossa oitava final consecutiva do Alagoano e temos uma decisão contra o Bahia, onde vamos nos unir ainda mais para mostrar que o CRB é maior que tudo e qualquer um.





A diretoria regatiana já está trabalhando para contratar um novo treinador e espera anunciar o nome para a nação alvirrubra ainda neste domingo.