Ferrari descobre que falha no motor de Leclerc no GP do Barein foi causada por curto-circuito

A Ferrari divulgou, nesta sexta-feira, um comunicado em que detalha o problema que impediu Charles Leclerc de lutar pela vitória do GP do Barein. Segundo o time italiano, foi um curto-circuito no sistema de injeção (de combustível) eletrônica que fez com que um cilindro - dos seis disponíveis - parasse de trabalhar corretamente. A Scuderia explica que o motor usado por Leclerc no GP da China, o próximo do calendário, será o mesmo da etapa do Barein.





- Passada a corrida, os técnicos e engenheiros da Ferrari indicaram que o problema no carro foi causado por um curto-circuito no sistema de injeção eletrônica. Esse tipo de problema nunca aconteceu antes no componente em questão - afirma a Scuderia.





Tinha tudo para ser uma vitória histórica. Charles Leclerc fez tudo certo: liderou a maior parte da prova no Barein, superando o companheiro Sebastian Vettel com autoridade, mas... o motor do monegasco falhou nas voltas finais, e o piloto da Ferrari perdeu a vitória para Lewis Hamilton.





