Fim de linha: após oito meses de trabalho, Botafogo demite Zé Ricardo

(Foto: André Durão)









Zé Ricardo não é mais técnico do Botafogo. O comandante foi demitido nesta sexta-feira após a derrota por 2 a 1 para o Juventude na quinta, que culminou na eliminação do time alvinegro da Copa do Brasil. O clube anunciou a saída do treinador às 11h35:





"O Botafogo de Futebol e Regatas comunica que o técnico José Ricardo Mannarino não seguirá à frente do comando técnico da equipe de futebol profissional.





O Clube agradece ao treinador pelo trabalho, dedicação, e por todo o profissionalismo empenhado.





Botafogo de Futebol e Regatas".





O jornalista Paulo Vinícius Coelho deu a informação primeiramente em seu blog, e o GloboEsporte.com confirmou posteriormente.





Cleber dos Santos, auxiliar que já acompanha Zé Ricardo desde os tempos do Flamengo, também deixa o Glorioso.





Rotatividade dos técnicos: confira como estão as quedas clicando aqui





Fora da Copa do Brasil, o Botafogo terá mais um período sem jogos antes da estreia do Campeonato Brasileiro. Momento avaliado como ideal para a troca no comando. Próximo compromisso é apenas no dia 27 de abril, contra o São Paulo, no Morumbi.





Além do Brasileiro, o Botafogo segue disputando a Copa Sul-Americana: com duas vitórias, eliminou o Defensa y Justicia na primeira fase e aguarda sorteio, que será realizado em maio, para conhecer o próximo adversário.





Zé Ricardo chegou ao Botafogo em 4 de agosto do ano passado. Conseguiu conduzir o time a uma recuperação no Brasileiro, tirando-o da luta contra o rebaixamento. Em 2019, porém, o time perdeu padrão e acabou eliminado precocemente do Carioca e da Copa do Brasil. Foram oito meses à frente do Glorioso.





Globo Esporte