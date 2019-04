Fortaleza goleia o Vitória e vai à semi da Copa do Nordeste

(Foto: Leonardo Moreira / Fortaleza EC)









O Fortaleza passeou no Castelão nesta segunda-feira e venceu o Vitória por 4 a 0, passando para as semifinais da Copa do Nordeste sem muitas dificuldades. O Leão marcou com Júnior Santos, duas vezes, Edinho e Dodô. Dominante durante toda a partida, o time de Rogério Ceni entrou com formação bem ofensiva e a estratégia deu certo, com o ataque efetivo e calibrado.





O Fortaleza avança para as semifinais e enfrenta o Santa Cruz, equipe que derrotou o CRB nos pênaltis, no domingo (7), após empate em 1 a 1.





O jogo teve um Vitória também buscando o gol quando o placar ainda estava inalterado, mas sem conseguir levar perigo à meta de Marcelo Boeck. Com Júnior Santos inspirado, o Tricolor tentou algumas vezes até o atacante acertar o alvo pela primeira vez, antes dos 30 minutos.





Não demorou muito para o Vitória tentar o empate e se expor para a boa ofensiva do Fortaleza. Com rápidas transições de bola, o time da casa chegou mais uma vez com o camisa 21, para ampliar a vantagem, menos de 10 minutos depois.





Mantendo o time ofensivo para a segunda etapa, o Fortaleza não diminuiu o ritmo com a vitória parcial e seguiu dando trabalho para a defesa rubro-negra. Com quatro atacantes, o Leão procurava espaços na área adversária, mas parava no ferrolho montado pelo Vitória no segundo tempo.





Principalmente pelas laterais do campo, o Fortaleza ameaçava o gol rubro-negro. Mas foi só no final que a insistência foi premiada, com um gol de Edinho, já quase aos 40 minutos. E já nos acréscimos, para fechar a conta, Dodô ainda fez o quarto.





Gazeta Esportiva