Fred marca três gols no primeiro tempo, Cruzeiro goleia Huracán e avança

Em outra grande exibição nesta temporada, o Cruzeiro não teve dificuldades para vencer o Huracán, por 3 a 0, na noite desta quarta-feira, no Mineirão, pela quarta rodada do Grupo B da Copa Libertadores. Fred, com três gols no primeiro tempo, foi o destaque da partida. Dodô, com um golaço na segunda etapa, fechou a goleada.





Com quatro vitórias em quatro jogos até aqui, a Raposa disparou na liderança do Grupo B da Libertadores, com 12 pontos. Com isso, o time cruzeirense garantiu matematicamente a classificação para as oitavas de final da competição. A liderança da chave pode ser confirmada nesta quinta-feira, caso o Deportivo Lara-VEN não vença o Emelec, em Guayaquil, no Equador.





Fred ainda não havia marcado gol pelo Cruzeiro em LIbertadores. Não havia, pois, nesta quarta-feira, ele fez logo três no primeiro tempo, e chegou aos 14 gols em 14 jogos nesta temporada. Aquela média de artilheiro, de um gol por partida. Foi a segunda vez que o camisa 9 marcou três vezes em um mesmo jogo, já que havia feito isso no primeiro jogo das semifinais do Campeonato Mineiro, na vitória de 3 a 2 sobre o América-MG, no Independência.





Com mais uma vitória, a quarta em quatro jogos na Libertadores, o Cruzeiro mantém os 100% de aproveitamento na competição. Além disso, o time, que marcou oito gols em três jogos, não levou um gol sequer até aqui.





O Cruzeiro agora se concentra na decisão do Campeonato Mineiro. No domingo, ÀS 16h, no Mineirão, tem o primeiro jogo da final, contra o Atlético-MG. Vale lembrar que a Raposa precisa tirar a vantagem do rival, que joga por dois empates ou vitória e derrota pelo mesmo saldo de gols. Ou seja, o time de Mano Menezes precisa vencer pelo menos um dos duelos, e não perder o outro pela mesma diferença de gols.





Durante o segundo tempo, torcedores do Huracán começaram a arremessar moedas em direção à tribuna de imprensa. Seguranças e membros da Polícia Militar agiram quando um torcedor tentou invadir a área da imprensa. Ele agrediu um segurança, mas recebeu o revide. Os policiais desceram para a concentração dos torcedores do Huracán e afastaram os "quemeros" (como são conhecidos os torcedores do clube argentino), com o uso de cacetetes e gás de efeito moral.





Globo Esporte