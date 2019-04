Gabriel Jesus sela vitória, e City não facilita para Liverpool no topo do Inglês

O Manchester City fez sua parte, Gabriel Jesus também. O brasileiro entrou aos 30 minutos do segundo tempo e fez o gol que assegurou definitivamente a vitória por 3 a 1 sobre o Crystal Palace, neste domingo, no Sellhurst Park, pela 34ª rodada do Campeonato Inglês. Sterling tinha feito dois gols, na metade inicial de cada tempo, aos 14 do primeiro e 17 do segundo. Mas Milivojevic diminuiu aos 35 e deixou o fim de partida emocionante. Só que, aos 44, o camisa 33 fechou a conta e levou o time de Guardiola à liderança novamente.





O Manchester City foi a 83 pontos e chegou a retomar a liderança da Premier League. Mas, logo depois, o Liverpool venceu o Chelsea por 2 a 0 e voltou ao topo, somando 85. O time de Guardiola tem um jogo a menos, adiado por causa da disputa das copas entre clubes no país e remarcado justamente para antes da última das quatro rodadas que restam na temporada. Confira a tabela completa do Campeonato Inglês.





Gabriel Jesus voltou a marcar depois de garantir vitória e classificação na semifinal da Copa da Inglaterra, no sábado retrasado. São cinco gols nas últimas 10 partidas, contando os dois pela Seleção contra a República Tcheca. No ano, o atacante soma 14, contra oito do semestre logo depois da Copa do Mundo de 2018.





O City agora tem pela frente o Tottenham duas vezes seguidas, ambas em casa. Na quarta-feira, precisa ganhar para avançar às semifinais da Liga dos Campeões, depois de perder por 1 a 0 no estádio novo do rival. No próximo sábado, recebe de novo o Spurs pelo Inglês.





De Bruyne deu sua primeira assistência na atual temporada do Campeonato Inglês. E logo em dose dupla, para o primeiro e o terceiro gol. Por sua vez, Sané deu o passe para o segundo e se firmou como o líder da estatística em todas as competições na temporada entre os jogadores da Premier League, com 17.





Guardiola resumiu bem como foi o jogo contra o Crystal Palace e o panorama da reta final do Campeonato Inglês.





- Estou muito satisfeito com os jogos que estamos tendo. Jogamos muito bem durante 75 ou 80 minutos, depois eles marcaram, e perdemos um pouco de controle durante alguns minutos. Mas estou muito satisfeito. Esperamos que o Liverpool ganhe todos os seus jogos restantes.





