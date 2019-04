Gramado branco e vermelho? Rússia inaugura campo feito de plástico dos copos da Copa

Depois da Copa do Mundo, a dúvida: o que fazer com os milhares de copos de plástico utilizados nos estádios? No Brasil, em 2014, a saída para muitos foi levar para casa. Na Rússia, foi construir um campo de futebol. Nesta quinta-feira, em evento da marca de cerveja patrocinadora do mundial, foi inaugurado em Sochi, uma das sedes da Copa, um gramado feito apenas com tais objetos. Todos do torneio realizado em solo russo no ano passado.





No total, foram utilizados 2,5 toneladas de plástico, vindas de mais de 50 mil copos usados nos estádios da Copa do Mundo da Rússia. O local foi batizado de “Recup Arena”. O material foi processado em uma fábrica em Tver, no noroeste russo, e aprovado por um campeão mundial. O italiano Marco Materazzi participou do evento e elogiou o gramado, que ganhou coloração branca e vermelha devido às cores dos copos.





– Você pode jogar futebol em qualquer lugar, até mesmo no asfalto. Então, realmente não há fronteiras para jogar futebol. Mas eu tenho certeza que é um campo muito bom parar. Acho que esse campo pode ser usado nessas cores, são usuais e bonitas – declarou Materazzi, campeão do mundo em 2006.





Globo Esporte