Guardiola volta a defender VAR após eliminação do Manchester City: “Porque é justo”

O técnico do Manchester City, Pep Guardiola, voltou-se a manifestar em favor do árbitro de vídeo nesta sexta-feira, véspera de nova partida contra o Tottenham, agora pelo Campeonato Inglês.





De cabeça fria, o catalão manteve discurso parecido ao de minutos depois da eliminação para os Spurs nas quartas de final da Liga dos Campeões, em que os Citizens tiveram o gol da classificação bem anulado por impedimento aos 48 minutos do segundo tempo. Embora, na ocasião, tenha comentado também sobre o terceiro gol dos Spurs, de Llorente, validado após leve toque na mão do espanhol.





- Vocês sabem a minha opinião sobre o VAR, nada mudou. Dói o que aconteceu, foi difícil. O árbitro pode cometer um erro. O VAR pode levar mais tempo para ver as imagens e os diferentes ângulos. Se cometemos erros com o VAR eu não concordaria em levar muitos minutos para tomar a decisão. Mas se o gol de Raheem (Sterling) estivesse impedido e o Tottenham saísse não seria bom para eles. É por isso que eu apoio bastante: porque é justo.





Fora do principal torneio de clubes, Guardiola e o City agora têm a missão de fechar a temporada com a Tríplice Coroa nacional, uma vez que já conquistou a Copa da Liga, está na final da Copa da Inglaterra (Wolverhampton) e será bicampeão inglês se vencer os cinco jogos restantes, contra Tottenham, Manchester United, Burnley, Leicester e Brighton.





O tempo de descanso com dois meios de semanas livres, no entanto, não parece ter mexido muito com a cabeça de Pep.





- Não estou aliviado. Eu preferia ter se classificado para jogar a semifinal da Liga dos Campeões. Quando o Liverpool saiu das Copas em novembro e dezembro foi uma vantagem para descansar, não agora. Não tivemos tempo para treinar algumas coisas específicas contra o Tottenham, mas era porque estávamos em todas as competições, é assim que é.





Guardiola também foi perguntado se essa eliminação específica foi uma das mais doloridas de sua carreira.





- É só a vida, o futebol. O importante é como você se comporta, a vida não é fácil, você tem que lutar e competir, é como nós reagimos. Temos de acertar esse tipo de situação, mas olhar para trás não nos ajudará na frente. Esses tipos de jogadores têm a oportunidade de mostrar que podem fazer isso. Eles receberão de volta o que merecem.





Um dia, talvez, estaremos na mesma posição e talvez teremos mais sorte, precisos ou o que quer que seja. Fizemos tudo em ambos os jogos. Estou muito orgulhoso dos jogadores.





Com 83 pontos, o Manchester City ocupa a vice-liderança da Premier League, atrás do Liverpool (85), que tem um jogo a mais. O GloboEsporte.com acompanha o jogaço deste sábado contra o Tottenham em Tempo Real, a partir das 8h30 (de Brasília).





