Ítalo Ferreira é campeão da etapa de abertura na Austrália e sai na frente por vaga em Tóquio 2020

(Foto: WSL / Cestari)









As corridas pelo título mundial e por uma vaga na Olimpíada de Tóquio-2020 já têm um líder: Ítalo Ferreira. Com uma virada emocionante nos instantes finais, o brasileiro derrotou o americano Kolohe Andino, por 12,57 a 12,43, levantou a torcida brasileira nas areias da Praia de Durambah e faturou o título da etapa de abertura do Circuito Mundial de surfe (CT), na Austrália. Foi a quarta vitória na carreira do surfista de Baía Farmosa-RN, que vai assumir a camisa amarela de líder que estava com o bicampeão mundial Gabriel Medina já na próxima etapa, em Bells Beach, a partir do dia 17.





- Foi inacreditável. Eu treinei muito e agora eu consegui a minha primeira vitória no ano. A temporada começou! Vamos lá! - comemorou Ítalo, em entrevista à WSL, para depois se jogar nos braços da galera.





No caminho até o título, Ítalo derrotou o australiano Wade Carmichael nas quartas e, nas semis, fez o melhor duelo do dia contra Jordy Smith. O potiguar venceu por 15,33 a 14,67, e vingou Gabriel Medina, que foi eliminado pelo sul-africano e terminou em quinto.





Na decisão, o mar baixou e o vento aumentou a dificuldade para os dois finalistas. Surfando de frente para as ondas por ser regular (pé esquerdo na frente), Kolohe abusou dos aéreos "reverse". O americano foi melhorando as notas gradativamente e, faltando 8 minutos para o fim, tinha as duas melhores da bateria: 5,93 e 6,50, com 12,43 no total, contra 10,73 do Ítalo. O brasileiro, que é "Goofy" (pé direito na frente), fez o que pôde de costas para a parede das ondas, mas as notas não ultrapassavam os 5,50 pontos.





A dois minutos do fim, o surfista de Baía Formosa precisava de 6,93 para a virada e pegou a sua melhor onda. Ele acelerou, arriscou um aéreo "full rotation" e completou. A nota só saiu quando Ítalo já estava na areia: 7,07 pontos.





- Foi uma semana muito louca e uma grande final contra o Kolohe. Eu lembro que, 2 anos atrás, eu tive uma lesão aqui em Durambah com um aéreo reverse. Esse ano, Deus me deu esse primeiro lugar. Eu lembro que estava devastado. Tentei trabalhar duro e dar o meu melhor. Estou feliz demais. Queria agradecer a torcida brasileira que veio aqui e a minha namorada. E, por último, quero dar 50% da minha premiação para a "Kids Cancer" e poder ajudar. Obrigado - agradeceu o agora número 1 do mundo, no pódio.





No ano passado, Ítalo venceu as primeiras três etapas na carreira: Bells Beach, Keramas (Bali) e Peniche (Portugal). Por ter feito uma temporada irregular, ele terminou em quarto no ranking e não chegou à última etapa, no Havaí, brigando com Medina, Filipe Toledo e o australiano Julian Wilson pelo título mundial. Com o resultado na primeira etapa da temporada 2019, Ítalo sai na frente dos outros 10 brasileiros que fazem parte da elite mundial masculina na briga pelas duas vagas que cada país terá direito na Olimpíada de Tóquio, no Japão, em 2020.





Caroline Marks é campeã no feminino





Entre as mulheres, a americana de 17 anos Caroline Marks derrotou a havaiana Carissa Moore na final para conquistar o primeiro título da carreira. Marks será a primeira mulher a receber a premiação de USD 100 mil (cerca de R$ 390 mil), já que esse ano a Liga Mundial igualou a premiação entre homens e mulheres.





Medina termina em quinto





Já Gabriel Medina enfrentou Jordy Smith nas quartas de final. O último duelo entre os dois foi justamente na semifinal em Pipeline no passado, quando o Gabriel venceu o sul-africano e se sagrou bicampeão mundial. Dessa vez, o brasileiro não parecia em sintonia com o mar e perdeu por 13,17 a 9,23.





- É difícil de competir quando não tem oportunidades. Estava difícil de encontrar boas ondas. Vou aceitar isso, mas agora quero pegar mais ondas e ter mais oportunidades na próxima. Quero agradecer todos os fãs pela torcida e amor. Vejo vocês em Bells - disse o bicampeão mundial em entrevista a WSL.





A segunda etapa do Circuito Mundial começa dia 17 de abril, em Bells Beach.





Confira os resultados do último dia:





Final

Ítalo Ferreira 12,57 x 12,43 Kolohe Andino





Semifinais

1- John John Florence (HAV) 8,96 x 9,23 Kolohe Andino (EUA)

2- Jordy Smith (AFS) 14,67 x 15,33 Italo Ferreira (BRA)





Quartas de final

1 - John John Florence (HAV) 11,00 x 10,56 Conner Coffin (EUA)

2 - Seth Moniz (HAV) 11,47 x 12,33 Kolohe Andino (EUA)

3 - Gabriel Medina (BRA) 9,23 x 13,17 Jordy Smith (AFS)

4 - Italo Ferreira (BRA) 11,07 x 9,77 Wade Carmichael (AUS)





Globo Esporte