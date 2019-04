Ivan cobiçado, e Porto de olho em Abner: Ponte vislumbra salvar finanças com "potes de ouro"

(Foto: Álvaro Jr/ PontePress)









Sem as premiações da Copa do Brasil (deixou de ganhar quase R$ 1 milhão com a eliminação na primeira fase) e do Troféu do Interior (R$ 360 mil), além da falta de um patrocínio máster, a Ponte Preta condiciona a saúde financeira a curto prazo à venda de jovens revelações.





Matheus Alexandre, negociado com o Corinthians por R$ 800 mil, foi o primeiro. Mas não será o único. E nem o mais rentável. Os "potes de ouro" atendem pelos nomes de Ivan e Abner. É com o goleiro e com o lateral-esquerdo que a diretoria vislumbra salvar as finanças do ano. O balanço de 2018 mostrou um déficit de quase R$ 6 milhões.





Para equilibrar as contas de olho na disputa da Série B do Brasileiro, a solução imediata é fazer caixa com aqueles que são tratados como os principais ativos do clube. Com "muita gente olhando", como disse Jorginho na semana passada, Ivan é cobiçado por grandes clubes brasileiros.





Corinthians, Palmeiras e Flamengo monitoram a situação do goleiro. A tendência é que a disputa fique restrita aos rivais paulistas, com uma vantagem inicial para o Timão. Ivan tem contrato até abril de 2023 com a Ponte.





O valor da multa é mantido em sigilo, mas a Macaca, dona da maior parte dos direitos econômicos, espera faturar "alguns milhões" com o goleiro de 22 anos e que também está cotado para defender a seleção olímpica. Ele é titular absoluto da meta alvinegra desde o começo de 2017.





Já Abner é ainda mais novo - mas não menos valioso. Aos 18 anos, o lateral-esquerdo foi promovido aos profissionais depois da última Copa São Paulo e fez quatro partidas. Com contrato renovado até junho de 2022, Abner tem uma multa de 8 milhões de euros para o exterior (aproximadamente R$ 35 milhões) e de R$ 10 milhões para o mercado interno.





O Porto já observa os passos do lateral em caso de venda de Alex Telles, em alta na Europa após as convocações para a seleção brasileira. Dentro do Brasil, o Athletico já demonstrou interesse em Abner.





Diante da realidade, não é novidade que as eventuais vendas interessam à Ponte, mas o clube não tem oferecido os jogadores no mercado, até porque a ideia é valorizá-los.





Pela necessidade, ninguém no Majestoso descarta a possibilidade de a dupla sair em breve. Eles devem iniciar a Série B com a camisa da Ponte, mas dificilmente ficam após a parada para a disputa da Copa América, em junho.





O meia Vinicius Zanocelo, com multa rescisória de três milhões de euros (aproximadamente R$ 13,2 milhões na cotação atual) e 100% dos direitos econômicos pertencentes à Ponte, também é visto como um ativo em potencial para um futuro próximo.





Além de negociar atletas, a Ponte avalia outros meios de cortar gastos. Assim, o executivo de futebol Gustavo Bueno também tem a missão de reduzir o elenco para enxugar a folha salarial.





O cenário ideal para manter os salários em dia seria ficar com 28 jogadores. Neste caso, o clube precisa acertar a saída de quatro a seis jogadores.





Globo Esporte