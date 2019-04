Juizado autoriza, e Ninho do Urubu está liberado parcialmente para a base do Flamengo

(Foto: Ivan Raupp)









O Juizado da Infância e do Adolescente autorizou, e o Ninho do Urubu está liberado parcialmente para menores de idade. O órgão atendeu ao pedido do Ministério Público, e as categorias de base do Flamengo vão poder voltar a treinar no local 68 dias após o incêndio que matou 10 jogadores no centro de treinamento, na maior tragédia da história do clube. Os jovens, no entanto, ainda não poderão pernoitar nos alojamentos, assim como acontece com o elenco profissional.





A volta dos garotos ao Ninho, porém, não será imediata. O Flamengo precisa organizar a logística para levar todos os jovens e que também envolve disponibilização de medicamentos, enfermeiro e um carro para transporte em caso de emergência. A tendência é que o retorno da base ao CT seja feito na segunda-feira.





Enquanto negocia as indenizações com as famílias - três já fecharam acordos -, o Flamengo corre para regularizar o Ninho do Urubu, que chegou a ficar interditado pela Prefeitura do Rio de Janeiro do dia 27 de fevereiro a 11 de março. Desde então, o local passou por diversas vistorias, e a diretoria assinou junto ao Corpo de Bombeiros um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) para adotar medidas regularizadoras contra incêndio e pânico, previstas em lei.





Na semana passada, o MP-RJ já havia aprovado a liberação parcial para menores e aguardava a determinação da Justiça. Após dois encontros com o vice-presidente jurídico do Flamengo, Rodrigo Dunshee, o juiz Pedro Henrique Alves acatou o pedido e liberou parcialmente o uso do CT para a base. Os garotos, que vinham treinando no CT do Audax, em São João de Meriti, poderão voltar a ter acesso aos campos, vestiários, centro médico e restaurante do Ninho.





- Trabalhei incessantemente pelo TAC. Depois os Bombeiros certificaram o CT estava apto a receber pessoas e não provocava nenhum tipo de risco. Me encontrei duas vezes com o juiz, ele ouviu o Corpo de Bombeiros e o Ministério Público e liberou o Ninho parcialmente. O juiz foi cauteloso, mas preferimos atender as exigências de liberação feitas pelos Bombeiros que, diante da tragédia que aconteceu, são razoáveis. Agora vamos atrás do alvará definitivo que libere totalmente o uso integral do CT - explicou Dunshee em contato com o GloboEsporte.com.





O MP impõe algumas condições, como a disponibilização de uma equipe médica integral em caso de acidentes de emergência e uma nova vistoria em 30 dias para conferir se foram resolvidas as irregularidades apontadas pelo Corpo de Bombeiros.





Números das categorias de base do Flamengo





110 - jovens entre 14 e 17 anos





35 - famílias hospedadas em hotel com jovens de fora do Rio





5 - jogadores moram em comunidades precárias no Rio e também se alojam no CT





30% - das categorias Sub-14, 15, 16 e 17 será afetado caso as famílias deixem o Rio





Entenda o caso





Um incêndio de grandes proporções atingiu o Ninho do Urubu, centro de treinamento do Flamengo em Vargem Grande, Zona Oeste do Rio de Janeiro, na madrugada do dia 8 de fevereiro. O Corpo de Bombeiros foi chamado às 5h17 e informou que 10 pessoas morreram, todos jogadores da base do clube entre 14 e 16 anos. Três jovens entre 14 e 15 anos também ficaram feridos, um deles em estado grave. No momento do incêndio, havia 26 garotos no alojamento.





Dez mortos: Christian Esmério, 15 anos; Arthur Vinícius de Barros Silva Freitas, 14 anos; Pablo Henrique da Silva Matos, 14 anos; Bernardo Pisetta, 15 anos; Vitor Isaias, 15 anos; Samuel Thomas Rosa, 15 anos; Athila Paixão, 14 anos; Jorge Eduardo, 15 anos; Gedson Santos, 14 anos; e Rykelmo Viana, 16 anos.





Globo Esporte