Júnior Urso faz exames e desfalca o Corinthians na viagem para Chapecó

Júnior Urso não viajará com o Corinthians na noite desta segunda-feira para Chapecó, onde enfrenta a Chapecoense na quarta, às 21h30 (de Brasília), no primeiro jogo da quarta fase da Copa do Brasil.





Submetido a exames de imagem, o volante já inicia tratamento médico no CT Joaquim Grava nesta tarde de olho na decisão do próximo domingo, diante do São Paulo, em Itaquera, que vale o título do Paulistão.





O resultado do exame ainda não está pronto, mas uma lesão não está descartada.





Júnior Urso foi substituído no empate sem gols de domingo, no Morumbi, ainda no primeiro tempo com dores no músculo adutor da perna direita.





O elenco da viagem deve contar com 27 jogadores. Ainda com dores no joelho esquerdo, o lateral-esquerdo Danilo Avelar também vai seguir tratando no meio de semana.





Cássio, expulso na derrota por 1 a 0 contra o Ceará, em Itaquera, ganhará uma folga durante a semana. O goleiro Walter, que deixará o clube em dezembro, será titular pela primeira vez no ano.





