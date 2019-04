Kieza é oferecido ao Fortaleza, e diretoria negocia a contratação do atacante do Botafogo

(Foto: Vitor Silva/SSPress/Botafogo)









Reserva desde a contratação de Diego Souza no Botafogo, o atacante Kieza foi oferecido ao Fortaleza na manhã desta segunda-feira (22). A confirmação é do gerente de futebol do clube, Sérgio Papellin. A diretoria do Fortaleza vai estudar a contratação do jogador para a Série A do Campeonato Brasileiro.





A informação inicial da iminente saída de Kieza do Botafogo foi noticiada pelo jornalista Lucas Pedrosa, da TV Bandeirantes, e confirmada pelo GloboEsporte.com.





- Kieza foi oferecido ao Fortaleza agora. Estamos avaliando o nome com a nossa lista de reforços e podemos ter uma resolução em breve - afirma o gerente de futebol do Fortaleza.





Apesar da cautela nas palavras do dirigente, a informação nos bastidores do clube carioca é de que a negociação está bem encaminhada, faltando apenas detalhes. Tudo caminha para um empréstimo até o fim do ano, quando se encerra o contrato do jogador com o Botafogo.





Má fase no Rio





O único gol de Kieza nos últimos seis meses aconteceu contra o Madureira, no último dia 11 de março, pela Taça Rio. Antes e depois dele, muitas chances perdidas e críticas dos torcedores do Botafogo. Ele tinha balançado as redes pela última vez em 30 de setembro de 2018, contra o São Paulo, ainda pelo Brasileirão do ano passado.





O atacante perdeu a posição quando Diego Souza foi contratado. Na eliminação contra o Juventude na Copa do Brasil, perdeu um gol feito no último minuto do primeiro jogo. Foi a gota d'água para mais críticas dos torcedores alvinegros.





Pelo Fogão em 2019, Kieza tem 11 jogos e um gol. Em 2018, pelo mesmo clube, foram 40 jogos e 10 gols.





Globo Esporte