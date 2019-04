Lacazette marca belo gol de falta, Arsenal vence Napoli de novo e volta à semifinal

O Napoli pintava como uma pedreira na época do sorteio, mas o Arsenal mostrou toda a sua superioridade para superar o confronto até com certa tranquilidade e avançar à segunda semifinal consecutiva na Liga Europa. Depois de vencer por 2 a 0 na ida, em Londres, fez um protocolar 1 a 0 no San Paolo, nesta quinta-feira, em bela cobrança de falta de Lacazette no primeiro tempo. O Valencia será o adversário – Chelsea e Eintracht Frankfurt decidem a outra vaga.





Os Gunners não fizeram uma grande partida como na semana passada, mas o gol fora de casa aos 36 minutos do primeiro tempo praticamente selou a eliminatória. Lacazette foi derrubado por Maksimovic perto da área, aproveitou um instante de indecisão de Meret e colocou em seu canto esquerdo, no capricho. O Napoli precisaria fazer pelo menos quatro gols, mas acabou com nenhum.





O Napoli conseguiu a proeza de finalizar 20 vezes em todo o jogo, mas só acertou a meta de Cech em três oportunidades - o Arsenal, que concluiu sete vezes, mandou quatro no alvo. Callejón, Milik e Fabián Ruiz, por exemplo, tiveram noite para esquecer. Com a vaga na próxima Liga dos Campeões bem encaminhada via Campeonato Italiano, o time de Carlo Ancelotti terá um fim de temporada para corrigir erros.





Chelsea, Eintracht Frankfurt, Valencia e Arsenal. Veja aqui como foram os outros jogos da noite pela Liga Europa.





Um dos mais tradicionais clubes da Inglaterra, o Arsenal busca o primeiro grande título internacional de sua história. Na temporada passada, ficou no caminho para o campeão Atlético de Madrid - agora terá outro espanhol pela frente, o Valencia, antes da decisão em 29 de maio, em Baku, no Azerbaijão.









Globo Esporte