Lakers confirmam que LeBron James não irá mais atuar na temporada

LeBron James não será mais visto dentro de quadra na atual temporada da NBA. Diante da campanha ruim do Los Angeles Lakers e a ausência já confirmada nos playoffs, a franquia optou por poupar o camisa 23 dos duelos restantes para que seja realizado um trabalho detalhado de recondicionamento físico e tratamento da lesão sofrida na segunda metade da temporada.





“Depois de consultar nossa equipe médica e comissão técnica, nós optamos por não utilizar mais LeBron James pelo resto da temporada. Essa decisão permitirá que ele se recupere da lesão na virilha e é melhor para o futuro de LeBron e dos Lakers”, disse Magic Johnson, atual presidente da franquia e um grande ídolo de LA.





Nesta temporada, a primeira de LeBron com os Lakers, a franquia sofreu dentro e fora de quadra. Com um elenco muito jovem, somado a peças experientes, algumas que não renderam, o time comandado por Luke Walton não se impôs e viu as chances de ir aos playoffs diminuírem com a ausência de James por 17 jogos. Sofrida no dia 25 de dezembro, contra os Warriors, a lesão na virilha fez The King perder seu maior número de jogos em um ano.





Fora de quadra, a principal polêmica dos Lakers foi na tentativa de adquirir Anthony Davis. Disposto a deixar o New Orleans Pelicans, o “monocelha” foi o sonho de Magic Johnson e companhia, que fizeram de tudo para tentar contratá-lo. Na imprensa americana, especula-se que a gerência chegou a oferecer o time todo, menos LeBron, para chegar a um acordo.





Com o anúncio do fim da temporada, LeBron encerra com 55 partidas disputadas e e médias de 27,4 pontos, 8,5 rebotes e 8,3 assistências. No último domingo, os Lakers venceram justamente os Pelicans, por 130 a 102, mas assim como James, Davis ficou de fora.





