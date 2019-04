Larissa Pimenta garante bronze, e Sarah Menezes e Kitadai ficam em quinto lugar no GP de Antalya

(Foto: Sabau Gabriela/IJF)









A jovem Larissa Pimenta, de 20 anos, vive uma boa fase na temporada. Depois de ficar em terceiro em Tbilisi, na Geórgia, ela voltou a sair com um pódio de um Grand Prix do circuito mundial. Dessa vez foi em Antalya, na Turquia. Lutando na categoria -52kg, a judoca derrotou a russa Yulia Kazarina por ippon para levar a medalha. Além dela, a campeã olímpica Sarah Menezes, que atua no mesmo peso, e Felipe Kitadai (-60kh) ficaram em quinto lugar.





Larissa passou por Jibek Saparbekova, do Quirguistão, na estreia. Depois, derrotou Irem Kormaz, atleta da casa. Derrubou ainda Liping Liu, da China, e acabou caindo para Urantsetseg Munhkhbat, da Mongólia. O duelo por medalha terminou com a brasileira batendo a russa Yulia Karazina por ippon.





Sarah Menezes começou vencendo Arbresha Rexhepi, da Macedônia, passou por Khorloodoi Bishrelt, da Mongólia, e depois derrotou a portuguesa Joana Ramos. O revés para Andreea Chitu, da Romênia, a colocou no duelo pelo bronze contra Gultaj Mammadaliyeva, do Azerbaijão. A luta foi muito disputada, cada uma teve dois shidos (infrações) e conseguiu um waza-ari, mas, no golden score, a rival da brasileira encaixou um golpe e venceu por ippon, levando o terceiro lugar na categoria -52kg.





Felipe Kitadai entrou no tatame para encarar o turco Mihrac Akkus na disputa pelo bronze. Não demorou muito, contudo, para que o rival do brasileiro levasse a melhor. A vitória veio logo na primeira tentativa de ataque, foi por ippon e ele comemorou demais, saltando em cima de seu treinador. Com isso, o brasileiro ficou em quinto lugar no -60kg.





Kitadai começou sua caminhada vencendo Szabo, da Hungria, bateu Yang, de Taipé, e Ganbat, da Mongólia. Ele caiu nas quartas para Smetov, do Cazaquistão, tendo que brigar pela medalha na repescagem contra o turco.





Outros brasileiros também entraram no tatame. A campeã olímpica Rafaela Silva estreou com vitória tranquila por placar cheio (waza-ari e ippon) sobre Carla Mascaro (ESP). Nas oitavas, em luta mais equilibrada, parou na polonesa Julia Kowalkzyk. Cada uma pontuou um waza-ari, mas a arbitragem puniu Rafaela três vezes.





No -66kg, Charles Chibana estreou com vitória por waza-ari sobre Zhubatkan, mas parou nas oitavas diante do georgiano Niniashvili. No -48kg, Nathália Brígida também parou na primeira rodada diante da polonesa Ewa Konieczny, que assegurou um waza-ari para vencer o combate





Confira a programação:





Horários





Preliminares: 4h

Finais: 11h

*horários de Brasília





Programação diária





Sábado





Feminino - Alexia Castilhos (63 kg) / Maria Portela e Ellen Santana (70kg)

Masculino - Marcelo Contini (73kg) / Eduardo Yudy e Guilherme Schmidt (81kg)





Domingo





Feminino - Beatriz Souza (+78kg)

Masculino - Gustavo Assis e Rafael Macedo (-90kg) / Rafael Buzacarini e Leonardo Gonçalves (-100kg) / David Moura (+100kg)





Globo Esporte