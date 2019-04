Leandro Amaro espera brigar pelo acesso em sua segunda passagem pelo Botafogo-SP

(Foto: José Bazzo/Botafogo SP)

O zagueiro Leandro Amaro é uma das apostas nesta reformulação do elenco do Botafogo-SP para o Campeonato Brasileiro. Contratado junto ao Mirassol, o defensor espera ajudar a equipe a conquistar o acesso a série A de 2020, mas sabe das dificuldades que o Brasileiro traz.





Uma das passagens marcantes do zagueiro no futebol foi no Palmeiras entre 2010 e 2012. E destaca o que aprendeu no alviverde. “Após minha passagem pelo Palmeiras, e outros clubes, além de títulos, carrego comigo também a paciência. Aprendi a ser paciente com o tempo”, disse.





Sua primeira passagem no tricolor de Ribeirão foi em 2010, após ser emprestado pelo Cruzeiro, clube que o revelou. “Aquele ano eu era bem menino, porém com a mesma garra e espírito de vencer, hoje me considero mais experiente, o que me leva a tomadas de decisões mais eficazes”, afirma.





Amaro já foi introduzido nos treinamentos do Pantera e já se entrosou com boa parte do elenco. Ele fala da troca de experiência com o técnico Roberto Cavalo. “Um profissional muito bom, nós entendemos e confio muito no trabalho dele, isso ajuda bastante ao colocar em prática os treinamentos do dia a dia”.





A estreia do Botafogo acontece neste sábado (27), às 11h, contra o Vitória, em casa.