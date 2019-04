Lemar marca no fim, Atlético de Madrid vence Eibar e ainda sonha com título

Sem Griezmann e Diego Costa, suspensos, o Atlético de Madrid sofreu para vencer o Eibar, por 1 a 0, neste sábado, fora de casa, pela 33ª rodada do Campeonato Espanhol. O gol da vitória só veio aos 40 minutos do segundo tempo, com o francês Lemar, que permitiu aos colchoneros seguirem sonhando com o título.





O time de Diego Simeone soma agora 68 pontos, contra 74 do Barcelona, que recebe a Real Sociedad neste sábado, no Camp Nou. Restam cinco jogos, e o Atlético precisa liderar em pontos, uma vez que o primeiro critério de desempate (confronto direto) favorece o time de Messi. O Eibar é o 13º, com 40 pontos.





Num jogo pouco aberto, o gol veio em jogada de contra-ataque. Koke recebeu na direita e fez um cruzamento rasteiro, atravessando a área, que encontrou o pé-esquerdo de Lemar.





Globo Esporte