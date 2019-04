Leonardo Gaciba será o novo chefe da arbitragem da CBF

(Foto: Daniel Cardoso)









O ex-árbitro Leonardo Gaciba, de 47 anos, será o novo chefe do departamento de arbitragem da CBF. A novidade será anunciada nesta semana, quando Rogério Caboclo assume a presidência da entidade.





Gaciba foi árbitro do quadro da FIFA entre 2005 e 2009 – e, desde 2010, atuava como comentarista de arbitragem. Começou na Rádio Gaúcha e na RBS e depois passou a comentar no Grupo Globo, do qual se desligou neste domingo.





Desde setembro de 2016, o departamento de arbitragem da CBF era chefiado pelo Coronel Marcos Marinho, que também havia ocupado esse cargo na Federação Paulista de Futebol.





Rogério Caboclo, diretor-executivo de gestão da CBF, foi eleito presidente em abril do ano passado, mas só vai assumir nesta semana. No período, a presidência da CBF foi ocupada interinamente por Antonio Carlos Nunes, o Coronel Nunes.





Globo Esporte