Levir Culpi é demitido pelo Atlético-MG às vésperas de final diante do Cruzeiro

O técnico Levir Culpi não resistiu no cargo após a goleada do Atlético-MG para o Cerro Porteño, no Paraguai. Depois da terceira derrota em quatro jogos pela fase de grupos da Libertadores, o treinador foi demitido. Levir se reuniu com o presidente no fim da manhã desta quinta, na sede do clube, no bairro de Lourdes, e foi comunicado sobre o desligamento.





Logo após ter sido demitido, o repórter Maurício Paulucci, do Globo Esporte, conseguiu conversar com o treinador, que falou sobre a saída.





- Você esperava alguma coisa diferente? Fui chamado pelo presidente e a partir de hoje não sou mais o técnico do Atlético. Foi um comunicado oficial. Saio com o sentimento ruim, de derrota.





Levir deixa o clube às vésperas do primeiro clássico diante do Cruzeiro, pela final do Campeonato Mineiro, domingo, às 16h (de Brasília), no Mineirão. Mais cedo, Levir e a delegação foram hostilizados durante desembarque da equipe em Confins (confira no vídeo abaixo). Também nesta quinta, o clube anunciou a contratação de Rui Costa para o cargo de diretor de futebol, substituindo a Marques, que passou a ser gerente de futebol.





Nessa quarta-feira, jogando em Assunção, o Galo foi goleado por 4 a 1, em jogo válido pela quarta rodada do Grupo B da Copa Libertadores. Com o resultado negativo, são remotas as chances de classificação do Alvinegro para a próxima fase da competição.





Levir estava na quinta passagem pelo Atlético-MG. O técnico voltou ao clube em outubro do ano passado, substituindo Thiago Larghi. Após o treinador assumir equipe, o Atlético-MG terminou o Brasileirão 2018 na sexta posição, conquistando vaga na pré-Libertadores.





Nesta temporada, com Levir no comando, foram 22 partidas, entre o Campeonato Mineiro e Libertadores, com 14 vitórias, quatro empates e quatro derrotas, sendo três delas pela competição internacional.





Em números gerais do clube, Levir disputou 320 partidas como treinador do Atlético-MG. Com ele, o Galo venceu 172 jogos, empatou 66 e perdeu 82. Pela programação passada pela assessoria para esta quinta, os jogadores retornaram à Cidade do Galo após o desembarque desta manhã e foram liberados em seguida. O time volta a treinar na tarde de sexta-feira, antevéspera do primeiro jogo da decisão do Estadual.





Globo Esporte