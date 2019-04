Lucas faz hat-trick e comanda a goleada do Tottenham sobre o Huddersfield: "Dia especial"

Com três gols de Lucas e uma atuação inesquecível do jogador, o Tottenham goleou por 4 a 0 o Huddersfield Town, neste sábado, em rodada do Campeonato Inglês. O outro gol da partida foi marcado por Wanyama, ainda no primeiro tempo. O brasileiro foi ovacionado pelos fãs dos Spurs pela grande atuação em casa.





- Primeiro hat-trick na Europa. Acho que foi um dia muito especial. Muito feliz por ajudar a equipe, um grande resultado. Fazer três gols é muito especial, no novo estádio, com meu filho assistindo - disse Lucas em entrevista à ESPN.





Com a goleada em casa neste sábado, o Tottenham soma 67 pontos e ocupa a terceira posição do Campeonato Inglês. Tem um ponto a mais do que o Chelsea e segue firme na briga por uma vaga na próxima edição da Liga dos Campeões. Com apenas 14 pontos, o Huddersfield é o lanterna.





Depois da grande vitória, o Tottenham volta suas atenções para a Liga dos Campeões. Na próxima quarta-feira, a equipe enfrentará o Manchester City, fora de casa, em jogo de volta pelas quartas de final. Na ida, vitória por 1 a 0. Um empate garante os Spurs na próxima fase da competição.





Com a lesão de Kane, que por conta de um problema no tornozelo pode até perder o fim da temporada, Lucas ganhou do técnico Mauricio Pochettino a chance de jogar como referência no ataque do Tottenham. Aos 27 minutos do primeiro tempo, recebeu de Sissoko pela direita e bateu cruzado para estufar a rede.





No segundo tempo, Lucas completou o seu show nos minutos finais da partida em Londres. Após passe de Eriksen, dominou e completou para a rede. E fechou a conta no último minuto após receber assistência de Son e soltar a bomba.





Globo Esporte