Medina vence sua bateria e começa com pé direito em Gold Coast a luta pelo tri mundial

Gabriel Medina iniciou com tudo sua trajetória rumo ao tricampeonato mundial. Entrando em ação na 6ª bateria, o paulista superou o australiano Ryan Callinan e Mateus Herdy nesta quarta-feira, avançando direto para a 3ª rodada em Gold Coast, etapa de abertura do Circuito. Filipe Toledo, Ítalo Ferreira, Yago Dora, Michael Rodrigues, Jessé Mendes e o novato Deivid Silva também já garantiram presença na próxima fase, enquanto Caio Ibelli, Jadson André, Willian Cardoso, Peterson Crisanto e Herdy vão à repescagem. Para esta temporada, a WSL fez uma mudança no formato da disputa no masculino. A primeira rodada classifica os dois primeiros, enquanto o terceiro colocado na bateria cai para a eliminatória.





Medina venceu sua acirrada batalha somando 13.84 (tendo como melhores notas 5.67 e 8,17, esta a mais alta de toda rodada), enquanto Callinan conseguiu 13.57. Herdy fechou a disputa com 7.23. Campeão mundial júnior em 2018, o catarinense de 17 anos é a mais nova atração da Brazilian Storm.





Dora e Ítalo batem Slater; Filipinho também passa





Os primeiros brasileiros a entrarem na água, no entanto, foram Yago Dora e Ítalo Ferreira, que mandaram para a repescagem o multicampeão Kelly Slater. Yago faturou a 3º bateria com um total de 14.33, e Dora veio a seguir (11.93). Já a lenda americana obteve apenas 9.70 e terá agora de brigar na eliminatória para seguir vivo na disputa.





Filipe Toledo apareceu na sequência. Filipinho (9.53) terminou na segunda colocação a 4ª bateria, vencida pelo francês Joan Duru (11.10). Caio Ibelli (7.60) ficou em terceiro e também decidirá sua sorte na repescagem, mesmo destino de Jadson André (8.40), que perdeu logo depois para o australiano Adrian Buchan (10.13) e o americano Conner Coffin (10.00).





Mais três brasucas avançam





Na 9ª bateria, foi a vez de Michael Rodrigues dar o recado. Suas duas melhores ondas lhe renderam 13.17, e o catarinense venceu a apertada disputa com o australiano Wade Carmichael (13.07), que também avançou. O neozelandês Ricardo Christie ficou na terceira posição. Estreante na elite, Deivid Silva iniciou em grande estilo, ficando em segundo com 12.00 cravados na 10ª bateria, liderada pelo japonês Kanoa Igarashi (12.73). O havaiano Sebastian Zietz (8.03) foi para o bolo.





E ainda tinha mais. Jessé Mendes (10.90) passou em segundo lugar na 11ª bateria. O americano Kolohe Andino levou a melhor (11.00), e Willian Cardoso (8.40) foi para a batalha eliminatória. Finalmente no último duelo, outro calouro brasileiro não conseguiu passar de primeira. Peterson Crisanto (8.36) ficou em terceiro e vai para o embate decisivo. O australiano Mikey Wright (12.10) venceu, deixando o havaiano John John Florence (10.93) em segundo.









Confira as baterias da 1º rodada





1: Owen Wright (AUS) 8.23 x Griffin Colapinto (EUA) 10.26 x Soli Bailey (AUS) 9.83

2: Jordy Smith (AFR) 5.03 x Ezekiel Lau (HAV) 10,47 x Jack Freestone (AUS) 10.67

3: Italo Ferreira (BRA) 11.93 x Yago Dora (BRA) 14.33 x Kelly Slater (EUA) 9.70

4: Filipe Toledo (BRA) 9.53 x Joan Duru (FRA) 11.10 x Caio Ibelli (BRA) 7.60

5: Julian Wilson (AUS) 8.36 x Seth Moniz (HAV) 11.17 x Reef Heazlewood (AUS) 9.50

6: Gabriel Medina (BRA) 13.84 x Ryan Callinan (AUS) 13.57 x Mateus Herdy (BRA) 7.23

7: Conner Coffin (EUA) 10.00 x Adrian Buchan (AUS) 10.13 x Jadson André (BRA) 8.40

8: Michel Bourez (PLF) 13.27 x Jeremy Flores (FRA) 8.90 x Leonardo Fioravanti (ITA) 7.57

9: Wade Carmichael (AUS) 13.07 x Michael Rodrigues (BRA) 13.17 x Ricardo Christie (NZL) 12.67

10: Kanoa Igarashi (JAP) 12.73 x Sebastian Zietz (HAV) 8.03 x Deivid Silva (BRA) 12.00

11: Kolohe Andino (EUA) 11.00 x Willian Cardoso (BRA) 8.40 x Jessé Mendes (BRA) 10.90

12: Mikey Wright (AUS) 12.10 x J.J. Florence (HAV) 10.93 x Peterson Crisanto (BRA) 8.36





Repescagem





1: Julian Wilson (AUS) x Leonardo Fioravanti (ITA) x Mateus Herdy (BRA)

2: Jordy Smith (AFR) x Ricardo Christie (NZL) x Caio Ibelli (BRA)

3: Owen Wright (AUS) x Peterson Crisanto (BRA) x Kelly Slater (EUA)

4: Willian Cardoso (BRA) x Sebastian Zietz (HAV) x Jadson André (BRA)





Globo Esporte