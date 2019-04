Messi sai do banco, marca e garante bicampeonato espanhol do Barcelona

Com três rodadas de antecipação, o Barcelona faturou o bicampeonato espanhol. Jogando no Camp Nou, o clube catalão bateu o Levante por 1 a 0 graças a um gol de Lionel Messi, que começou no banco de reservas e entrou no segundo tempo para assegurar o 26º título nacional do Barça (o oitavo nos últimos 11 anos).





A vitória levou o Barça aos 83 pontos, nove à frente do Atlético de Madrid, que pode até igualar a pontuação do rival, mas ficaria atrás por conta dos critérios de desempate (confronto direto). Confira a tabela atualizada do Campeonato Espanhol.





Messi começou a partida no banco de reservas. Mas, assim como aconteceu em vários outros jogos do Barcelona na temporada, entrou durante a partida e foi determinante. Foi o 34º gol do craque, artilheiro isolado do Campeonato Espanhol, competição que conquistou 10 vezes, todas nesse século. E coube a ele próprio erguer a taça.





Com 26 conquistas, o Barça está a sete do Real Madrid, maior vencedor do Campeonato Espanhol, com 33 na conta. Mas, neste século XXI, o clube catalão tem vantagem. Em 19 edições, faturou 10 troféus, contra seis do arquirrival. Clique aqui e veja a lista de todos os campeões espanhóis.





Com Messi poupado no banco de reservas, o Barcelona começou parecendo que não iria sentir falta do argentino. Em cinco minutos, três chances claras de gol. Uma delas com Philippe Coutinho, que estava com apetite e ainda colocou uma bola na trave. Mas, apesar do total domínio e dos 12 chutes a gol, nenhum foi para dentro da rede.





Embora fosse um dos principais jogadores do Barça no primeiro tempo, Coutinho acabou sendo substituído no intervalo. Mas por um certo camisa 10 argentino. E com Messi em campo... Não tem placar em branco! Aos 16 minutos, inaugurou o marcador para o Barcelona e fez a festa dos mais de 90 mil presentes no Camp Nou.





Após o apito final, os jogadores do Barcelona celebraram o título no gramado. Volta olímpica e tudo o que tem direito. Inclusive, as famílias dos atletas. A criançada fez a festa com Messi, Piqué, Vidal e companhia... Papais campeões!





Agora o Barcelona volta suas atenções para Liga dos Campeões. Na próxima quarta-feira, no Camp Nou, faz o jogo de ida das semifinais contra o Liverpool. Além disso, o clube também está na final da Copa do Rei (pega o Valencia, dia 25 de maio). Ou seja, será que o Barcelona consegue a tríplice coroa? Uma conquista já foi alcançada...





Globo Esporte