Milan vence Lazio em duelo com provocação e confusão no fim e se segura na zona da Champions

Ainda sem Lucas Paquetá, fora por conta de uma lesão no tornozelo, o Milan encerrou o jejum de quatro jogos sem vitória e se manteve na zona de classificação para a Liga dos Campeões. De maneira sofrida, o time de Gattuso venceu a Lazio por 1 a 0, graças ao gol de Kessié de pênalti, e, com os três pontos assegurados, aproveitou para provocar o rival - o que causou uma pequena confusão.





Assim que o árbitro encerrou a etapa final, Kessié e Bakayoko exibiram a camisa de Acerbi para a sua torcida, o que irritou os adversários. Explica-se: durante a semana, o zagueiro italiano disse que a Lazio era superior ao Milan, e o francês rebateu nas redes sociais que veria essa questão em campo.





Com a vitória rossonera, veio a provocação, e chegou ao ponto em que Gattuso teve que intervir para separá-los. Após a partida, Acerbi lamentou que os jogadores do Milan pediram sua camisa com o objetivo de inflamar a torcida.





"Estou desapontado porque troquei de camisas para acabar com essa questão. Provocar o ódio não é esporte, mas um sinal de fraqueza".





Em campo, foi emoção do início ao fim, e a vitória só foi assegura após o pênalti convertido por Kessié. Com isso, o Milan chega aos 55 pontos e impede a Roma, que mais cedo venceu a Udinese, de lhe roubar a preciosa quarta colocação (que vale vaga na Champions). A Lazio estaciona nos 49, na oitava posição, e perde fôlego na disputa por uma das vagas nas competições continentais.





Globo Esporte