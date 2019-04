Neymar dá soco em torcedor que provoca jogadores do PSG no Stade de France

O atacante Neymar reagiu à provocação de um torcedor depois da perda do título da Copa da França pelo Paris Saint Germain diante do Rennes, neste sábado. Quando subia à tribuna do Stade de France para receber a medalha de prata, o craque brasileiro acertou com um soco o rosto de um homem que insultava os jogadores do PSG.





O torcedor é amigo de um jogador do Rennes e provocou todos os jogadores do time de Paris. Num dos vídeos postados nas redes sociais, o torcedor chama Verratti de racista, diz que Buffon é um bouffon (bobo em francês) e diz para Neymar "aprender a jogar bola".





Na zona mista, Neymar não parecia irritado. Responsável pela assistência para o golaço de Daniel Alves e autor do outro do PSG, encobrindo o goleiro, o atacante se mostrou satisfeito pela própria atuação, a primeira numa partida inteira desde janeiro. Mas criticou muito os jovens do elenco do PSG.





- Todo mundo correr. Pelo que vejo ali, tem muito jovem que é um pouco, não digo perdido, mas faltam mais ouvidos do que a própria boca. Algum cara mais experiente fala, e eles retrucam, ou o próprio treinador fala, e eles retrucam.





- A gente peca nisso. Precisamos ter mais inteligência de administrar isso, e eles mais do que nós. A gente tem bagagem e eles precisam respeitar mais. Da mesma forma de quando eu comecei, que escutava bastante e respeitava. Eles precisam seguir esse caminho também - disse Neymar na zona mista.





Mais tarde, o craque postou em sua conta no Instagram uma foto em que está com olhar meio perdido no banco de reservas depois da partida.





- Quem me conhece sabe o quanto sou competitivo e o quanto a derrota me abala. Mas perder faz parte da vida de um atleta, nos faz crescer, nos faz pensar, nos faz MELHORAR. Feliz de poder voltar a jogar, de voltar a fazer gol e me sentir bem dentro de campo, mas o sentimento maior hoje é de tristeza. 🙏🏽



