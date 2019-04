Para Nico Rosberg, Ferrari errou na abordagem aerodinâmica do carro e por isso vem sofrendo

(Foto: Getty Images)









A "campeã da pré-temporada" da Fórmula não disse a que veio na temporada para valer. A Ferrari, considerada favorita após os testes em Barcelona, não venceu nenhuma das primeiras três corridas e viu a rival Mercedes conquistar três dobradinhas. Das provas disputadas até agora, apenas no Barein a equipe italiana foi dominante, mas problemas no carro de Charles Leclerc impediram a vitória. Diante dos questionamentos sobre a decepcionante performance do time, o campeão mundial de 2016 - e hoje comentarista - Nico Rosberg decretou:





- A Mercedes é grande, grande favorita no momento. Eles estão simplesmente parecendo muito fortes. A Ferrari está apenas lutando. A Ferrari colocou seu carro no lugar errado aerodinamicamente. Eles têm muito pouco arrasto e não há pressão aerodinâmica suficiente nas curvas. É aí que eles estão perdendo muito tempo.





O ex-piloto alemão, que correu pela Mercedes de 2010 a 2016, explicou que a filosofia da Ferrari de ter uma asa dianteira mais simples em relação às das outras equipes não vem sendo a mais adequada. E pior: resolver essa questão vai levar tempo...





- Eles tentaram no fim de semana colocar mais pressão na asa traseira, mas não tinham a asa do tamanho que precisavam. Eles precisam produzir isso, mas apenas colocar mais asa traseira não é eficiente, porque aumentar a pressão aerodinâmica é aumentar o arrasto. Não é esse o caminho a percorrer. A única coisa que você precisa se concentrar é agora. Mas isso é muito trabalho. Vai levar tempo, não é bom - opinou Nico.





Para o também ex-piloto e comentarista Martin Brundle, o menor arrasto da Ferrari não é o maior problema, mas sim a dificuldade de se extrair todo o potencial do poderoso motor:





- A Ferrari tem uma carga de potência que eles não podem usar. Eu não sei se é gerenciamento de calor ou confiabilidade, mas eles parecem que não podem ligá-lo. Você olha para a velocidade máxima e pensa "uau, isso é incrível" - eles não o entregam com muita frequência.





A Ferrari é a segunda colocada no Mundial de Construtores, com 73 pontos, enquanto a Mercedes lidera com 130. No Mundial de Pilotos, Vettel é apenas o quarto colocado, com 37 pontos, um a mais do que Leclerc. O líder Lewis Hamilton já soma 68 pontos.





Globo Esporte