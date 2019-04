Pato vence Cascavel e se mantém entre os primeiros da Liga Futsal

(Foto: Mauricio Moreira/LNF)

O Pato Futsal venceu o Cascavel por 2 a 0 nessa sexta-feira (19), fora de casa, e assumiu provisoriamente a terceira posição da Liga Nacional de Futsal (LNF). O Cascavel ainda não pontuou na competição e segue na parte de baixo da classificação.





Atual campeão da Liga, o Pato começou a partida em cima do adversário, mas demorou para abrir o placar. Chimba conseguiu vencer a defesa aos 14 minutos. Já no segundo tempo, os visitantes não deram espaço para o Cascavel e ainda fizeram o segundo com Peru, garantindo mais uma vitória na competição.





O resultado levou o Pato a terceira posição da competição. O próximo confronto é contra o Tubarão, no Ginásio Municipal Dolivar Lavarda, no Paraná, às 20h15, em confronto direto pela liderança da LNF. O Cascavel visita o Atlântico no mesmo dia, às 19 horas, em Erechim.





Jaraguá vence a primeira





Em jogo válido pela terceira rodada, o Jaraguá goleou o Marreco por 5 a 2 e somou os três primeiros pontos na competição. Já o Marreco estacionou nos 4 pontos na quinta colocação.