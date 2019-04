Pimentinha acerta transferência do Botafogo-SP para o Paysandu-PA, diz empresário

(Foto: Weber Sian)









O meia-atacante Pimentinha pediu sua rescisão de contrato com o Botafogo-SP para acertar transferência com o Paysandu-PA. A informação foi obtida com exclusividade pelo GloboEsporte.com e confirmada pelo empresário do atleta, Wesley Moura, nesta quarta-feira.





O jogador, por meio de seu empresário, justificou o pedido para se transferir de um clube que vai disputar a Série B do Brasileiro para outro que está na Série C, por causa da afinidade que tem com o técnico Léo Condé, que foi contratado pelo Papão.





- Tivemos propostas de vários clubes desde o começo do estadual. O Pimentinha fez uma boa Série C em 2018 e isso atraiu holofotes. Acertamos em definitivo com o Paysandu até o final do ano. Ele foi um pedido do Léo Conde, que tem muita confiança no Pimentinha desde o acesso pra Série B - explicou Wesley Moura, sócio-diretor da P4 Sports, que gerencia a carreira do atacante.





Condé levou o Botafogo-SP à Série B no ano passado e, após uma campanha muito ruim no início do Paulistão deste ano (um empate, uma vitória e cinco derrotas), acabou demitido para a chegada de Roberto Cavalo. Desde a vinda do novo técnico, Pimentinha acabou perdendo a condição de titular.





A reportagem entrou em contato com o Botafogo-SP por meio da assessoria de imprensa, mas ainda não obtivemos resposta sobre a negociação, se envolveu valores ou nomes. O atleta tinha contrato com o Pantera até o dia 16 de dezembro deste ano. O time paraense também tenta contratar outros nomes que estão no Santa Cruz e que trabalharam com Condé, como o volante Diones e o zagueiro Plínio.





Globo Esporte