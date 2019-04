Pimentinha muda de ideia e ficará no Botafogo-SP para série B do Brasileiro

(Foto: Raul Ramos/Ag. Botafogo/Divulgação)





Por Nicholas Araujo

Redação Blog do Esporte









A torcida do Botafogo-SP teve uma boa notícia nesta terça-feira (9). O meia-atacante Pimentinha, um dos destaques do clube no Campeonato Paulista, ficará no elenco para a série B do Campeonato Brasileiro. Por meio de seu empresário, o jogador voltou atrás na decisão de deixar o tricolor e se transferir para o Paysandu-PA.





De acordo com as informações do Globo Esporte, o Papão, que contratou recentemente Léo Condé, ex-técnico do Pantera, queria o meia-atacante, mas não estava disposto a investir na rescisão. Além disso, o atleta disse em entrevista que ficou aliviado ao ouvir do treinador Roberto Cavalo que será utilizado na série B do nacional.





“O professor Cavalo me chamou no sábado para falar que conta comigo para a Série B. Disse que acredita que posso ser muito útil ao time e que terei oportunidade de atuar. Fiquei feliz com esse respaldo porque minha prioridade era seguir em Ribeirão Preto. Me adaptei rápido ao clube e minha família adorou a cidade. Conversei com meu empresário e decidimos que ficarei no Botafogo, disse.





A negociação com o Paysandu já estava em andamento, mas a conversa com Cavalo pesou na decisão de Pimentinha, que não vinha sendo titular nos últimos jogos do Paulistão. O impasse contratual também foi um fator importante para o jogador permanecer no Pantera.





“A situação do Pimentinha teve uma reviravolta nos últimos dias. Estávamos apalavrados com o Paysandu, mas duas situações fizeram a gente decidir pela permanência dele no Botafogo. Primeiro foi a vontade do atleta, que recebeu total confiança da comissão técnica e quer retribuir isso na Série B. O segundo ponto foi a questão contratual. Ele tem acordo até novembro e a diretoria do Botafogo não quis liberar. Nós trabalhamos pelo melhor do atleta e entendemos que a situação se desenhou para a permanência dele em Ribeirão Preto”, disse o empresário de Pimentinha, Wesley Moura.





Bota anuncia Luiz Otávio





O tricolor também anunciou a chegada do zagueiro Luiz Otávio, que estava na Chapecoense. O atleta chega por empréstimo até o fim da série B do Brasileiro. Nesta temporada, Luiz Otávio disputou nove partidas, sendo oito pelo Campeonato Catarinense e uma pela Copa do Brasil, e não marcou nenhum gol.