Pintura! Richarlison faz golaço de voleio, e Everton atropela o Manchester United em casa

Com direito a um golaço do atacante Richarlison, o 50º na carreira do jogador de 21 anos, o Everton atropelou por 4 a 0 o Manchester United neste domingo, em jogo válido pelo Campeonato Inglês. Sigurdsson, Lucas Digne e Walcott completaram a goleada. O brasileiro deixou a partida no segundo tempo por conta de uma lesão.





Com a goleada em casa neste domingo, o Everton soma 49 pontos em 35 rodadas, ocupa a sétima colocação. Para o United, que tem 64 pontos, o sonho de conquistar uma vaga na próxima edição da Liga dos Campeões vai ficando mais complicado. O Arsenal, quarto colocado com 66 pontos, recebe o Crystal Palace nesta rodada.





A goleada sofrida por 3 a 0 para o Barcelona e a eliminação nas quartas de final da Liga dos Campeões parece ter deixado o ambiente confuso no Manchester United. A equipe ficou completamente perdida neste domingo. Aos 12 minutos, após cobrança de lateral, Lewis desviou e Richarlison acertou um lindo voleio para abrir o placar. Pouco depois, Sigurdsson acertou um belo chute e ampliou.





No segundo tempo, mais domínio do Everton. Porém, Richarlison deixou o gramado logo no início sentindo uma lesão. Lucas Digne ampliou aos dez, e Walcott, que entrou no lugar no atacante brasileiro, fechou a conta em um domingo inesquecível para a torcida dos Toffees.





Globo Esporte