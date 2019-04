Pogba já aceitou proposta salarial do Real Madrid, segundo jornal espanhol

(Foto: Getty Images)









Depois do fiasco na atual temporada, o Real Madrid promete vir forte no mercado de transferência europeu. Segundo o jornal espanhol "Diario As", Paul Pogba jé teria aceitado a proposta salarial feita pelo clube de Madri ao francês do Manchester United. A publicação informa que o jogador ganhará 12 milhões de euros (cerca de R$53 milhões) por ano se o Manchester United aceitar vendê-lo na próxima janela de transferência.





A reportagem ainda garante que Pogba está insatisfeito no Manchester United e já informou ao companheiros de times sobre o desejo de mudar de equipe. Além dos maus resultados no campo, um dos motivos da insatisfação do francês é a diferença salarial ente ele e Alexis Sánchez. O chileno é o maior salário do clube, posição desejada pelo meia.





Além de Pogba, outro francês que deve estar próximo do Real Madrid é Tanguy Ndombélé, do Lyon. Segundo informações dos veículos espanhóis, os representantes do jogador e os dirigentes do clube Meregue estão em contatos. O jogador foi um pedido especial do técnico Zidane.





Globo Esporte