Ponto de Opinião: Comercial perdeu para suas próprias decisões e estratégia

No último fim de semana, o Comercial disputou o jogo de volta das quartas de final da série A3 do Campeonato Paulista e foi eliminado ao perder a partida por 3 a 2 para o Desportivo Brasil. Com melhor campanha, o time de Porto Feliz tinha a vantagem caso vencesse o segundo confronto por um gol de diferença, já que o Leão venceu o primeiro jogo por 1 a 0.





No entanto, o momento é de rever algumas decisões na temporada do Comercial. O próprio começo de campeonato foi ruim, pois a aposta era no técnico Ricardo Costa, demitido logo após o primeiro jogo (derrota para o Noroeste por 1 a 0). Segundo a diretoria, divergências entre presidência e técnico culminaram em sua saída precoce.





Com isso, o Comercial apostou em Edson Vieira, o grande herói da classificação e responsável pelo bom desempenho do Leão. O clima, até então, era bom e a aposta era que o Comercial chegaria longe no campeonato, brigando pelo acesso. No entanto, com alguns resultados “negativos” nas últimas rodadas, a diretoria demitiu Vieira e contratou Ito Roque.





Por mais que Roque não teve (ou teve) um tempo hábil e conhecesse pouco o elenco, o grande erro foi a demissão de Vieira. O time estava classificado, com chances de brigar pelo acesso, mas mesmo assim o técnico foi demitido? A resposta foi que o clima estava ruim entre técnico, diretoria e elenco. Isso só mostra que, quando os jogadores estão insatisfeitos com técnico, a culpa é sempre do treinador.





O Comercial pagou pelo erro, pela estratégia e agora junta o que sobrou para a Copa Paulista. Mais uma vez o péssimo planejamento resultou em uma queda ruim para o torcedor. Resta tentar de novo em 2020.