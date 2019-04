Ponto de Opinião: A nítida conclusão que o futebol virou um muro de lamentações

O clássico entre Palmeiras e São Paulo, pela semifinal do Campeonato Paulista, é o grande exemplo da bagunça do futebol brasileiro. O técnico Luiz Felipe Scolari disse em coletiva de imprensa que cogitou tirar o time de campo após o gol anulado de Deyverson. O atacante estava impedido, mas a irregularidade só foi vista com a ajuda do árbitro de vídeo.





Scolari se mostra um grande crítico do VAR, mas é o grande exemplo de como nada agrada a todos. Em 2018, se reclamou até não poder mais dos erros da arbitragem que, em alguns casos, foram determinantes para os resultados finais das partidas. Agora, com a implantação da tecnologia, parece que nada resolveu, apenas o foco de críticas que mudou.





É notório que a tecnologia ainda precisa de aprimoramento, mas ela foi instalada justamente porque a maioria dos clubes pediram e reclamavam demais dos erros da arbitragem. O VAR já estava sendo usado em campeonatos internacionais, mas a chegada ao Brasil não decolava. A CBF queria se eximir dos custos, o que não foi aceito pelos clubes. A Confederação precisou de uma atitude drástica, com medo de represálias.





O futebol brasileiro virou uma grande lamentação. Ninguém está contente com nada, sempre tem algo para reclamar, mas ninguém consegue ver o lado bom. É importante destacar que a qualidade do futebol brasileiro está muito abaixo do esperado, que a CBF vem “empurrando com a barriga”, mas há quem busque uma solução. Por outro lado, os clubes reclamam dessas mudanças, por mais que elas aconteçam para o bem do esporte.





Veja como é contraditório. Todos reclamam, mas quando algo vem para melhorar, reclama-se também. Onde é que vamos parar?